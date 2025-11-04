崔宇植、庭沼珉「假戲真做」太甜了 蘆葦花田浪漫深吻融化全網
崔宇植、庭沼珉主演的韓劇《宇宙MARRY ME?》開播以來好評連連，兩位主角也為新劇登上Disney+的YouTube頻道一同撰寫「結婚登記表」，庭沼珉更自嘲「我以後不會喝酒喝太多」，但也表示自己的角色很會給情緒價值，崔宇植則說自己的角色非常積極主動，最後也浪漫告白「相信我，我們繼續前進吧」。
《宇宙MARRY ME?》講述被渣男未婚夫拋棄的設計師柳美里（庭沼珉 飾），為了守護豪華的新婚別墅，逼不得已只得找來與未婚夫同名同姓的金宇宙（崔宇植 飾）假扮另一半，展開為期90天的假結婚挑戰，沒想到假戲真做，更意外發現兩人早在童年就有不解之緣，金宇宙更在蘆葦花田浪漫告白「我喜歡你，不管妳想做什麼，我會一直陪在妳的身邊」，徹底融化柳美里以及螢幕前的觀眾。
兩人也登上Disney+的YouTube頻道搞笑撰寫「結婚登記表」，由於彼此在劇中初次相遇，是因為庭沼珉飾演的「美里」喝酒鬧事，讓庭沼珉入戲直說「我喝太多了，結婚後不會喝這麼多酒」，讓一旁的崔宇植狂笑不已。兩人也徹底剖析自己的角色，崔宇植認為「宇宙」非常積極主動，看起來很多事情不在乎但其實都會細心觀察，更向一旁的庭沼珉告白「就好好相信我，我們一起前進吧」。
庭沼珉則說「美里」非常會給情緒價值，常常給身邊的人一個慰藉的擁抱。兩人並說印象最深刻的戲莫過於「拍婚紗」，崔宇植更強調「因為要表現出尷尬的感覺，所以我們還與導演討論了很久，拍攝結果也非常好笑」。
擁有「浪漫喜劇女王」之稱的庭沼珉被問到與過往演出《今生是第一次》、《媽媽朋友的兒子》等戲劇有何不同，她立刻笑言：「《宇宙MARRY ME?》很像是一個充滿活力、熱鬧非凡的遊樂園，主角並不是想要嫁給任何人，而是想要忠於自我。」崔宇植則說雖然自己常常自詡為「浪漫喜劇王子」，但其實沒有拍過太多浪漫喜劇，所以這次演出，也向庭沼珉學習很多，「我也真的是抱著去遊樂園的心態來拍這部戲劇」。
導演宋炫煜曾拍過經典愛情劇《又，吳海英》，這次則說崔宇植、庭沼珉的化學效應極佳，「光是看他們在鏡頭前的樣子，我就覺得很開心很舒服」，並誇讚兩人都很可愛、傻氣，是浪漫喜劇的完美搭檔。《宇宙MARRY ME?》全劇共12集每週五六Disney+獨家上線。
★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
回到原文
更多鏡報報導
T-ara咸𤨒晶婚紗照曝光！準夫妻互動太甜 月底嫁《全知讀者視角》導演
黃明志涉「護理女神」謀殺案被通緝！ 曾寫歌示愛正宮女友：她都在監獄外等我
黃明志偷吃搞出人命！穩交15年正宮女友撞臉海倫清桃 友人不平爆內幕
其他人也在看
桃園稻米首度外銷日本 蘇：展現國際競爭力
(記者謝政儒綜合報導)桃園市副市長蘇俊賓今（3）日前往新屋區，出席「桃園好米・外銷日本封櫃出口記者會」，並親自主持封櫃啟航儀式，見證桃園稻米首度出口日本的重要時刻。現場同時舉行「第27回米・食味分析鑑...自立晚報 ・ 3 小時前
中正紀念堂演藝廳人權影展 年底最後一檔精彩登場
中正紀念堂演藝廳人權影展 年底最後一檔精彩登場 【記者蔡富丞/綜合報導】中正紀念堂演藝廳重新整修轉型為人權電影 […]民眾日報 ・ 6 小時前
久站腿麻、走路無力？小心「退化性脊椎滑脫」！醫示警：恐影響行動能力
汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋中老年人若出現下背痛、久站腿麻、走路腳無力等症狀，可能是「退化性脊椎滑脫」在作祟。汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，eNews ・ 10 小時前
公館圓環拆後1個月！北市宣布再微調：8日起往北7-9時禁左轉
台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道已過1個月多，現在又宣布為了紓解上班尖峰時刻的車潮，台北市交通管制工程處（下稱交工處）預計8日起在該路口進行交通管制，往北方向7-9時禁左轉，希望可以藉此提高台視新聞網 ・ 8 小時前
柬埔寨太子集團涉詐騙洗錢！北檢搜索47處拘提25人 扣押45億資產
太子控股集團跨國詐騙案，美國起訴後公布制裁名單，其中包含3名台灣人與9家登記在台灣的公司。北檢主動分案後，根據美方情資密集蒐證，並於今（4）日指揮警調搜索拘提25名被告以及10名證人到案，全案朝洗錢、台視新聞網 ・ 7 小時前
奪走傅雷螢幕初吻！楊貴媚被寵成公主 甜笑認了：拍完想談戀愛
藝人楊貴媚、傅雷今（3）日出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）宣傳活動，兩人在劇中飾演一對相守多年的老夫妻，從熟悉的生活步調、廚房裡的默契，到分離前的體諒與互相成全，深刻詮釋一段最動容的「老派愛情」。楊貴媚透露，這是她首次在劇中當「小公主」，更忍不住笑喊「很開心，我好享受。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「3星座」天生富貴命！貴人接力相助 不必勞碌就能享福
令人羨慕！《搜狐網》命理專欄表示，「3星座」天生富貴命，遇到事情總有貴人援助，總能不勞而獲，讓他們的人生之路有了貴人而更加順暢。中天新聞網 ・ 12 小時前
工作上精明能幹！「4星座」老謀深算 讓人難猜透
職場上的同事有百百種，《搜狐網》命理專欄點名「4星座」精明能幹，做事滴水不漏，可以說是老謀深算，難以讓人猜透。中天新聞網 ・ 14 小時前
崔宇植、庭沼珉玩登記結婚！《宇宙MARRY ME?》浪漫吻照曝光
崔宇植、庭沼珉主演的年浪漫強檔韓劇《宇宙MARRY ME?》開播以來好評連連，在最新劇情中柳美里（庭沼珉 飾）、金宇宙（崔宇植 飾）已經「假戲真做」，從原本的假夫妻談出真戀情，極度浪漫的蘆葦花田黃昏之吻、在頂級別墅共度一晚的橋段，讓網友狂冒粉紅泡泡。此外，Disney+還特別安排兩人「登記結婚」，在自由時報 ・ 21 小時前
韓劇《最後的夏天》5大看點：李宰旭愛情劇回歸！一飾兩角「雙胞胎兄弟」！與崔聖恩共譜「青梅竹馬」羅曼史！
2025年進入最終倒數，一轉眼進入11月份，不少11月新劇陸續開播！最新上線一檔青春羅曼史《最後的夏天》，該劇由李宰旭、崔聖恩、金建宇主演，由《Missing：他們存在過2》、《篡位》導演閔延洪執導、《第六感之吻》編劇全有利創作劇本，該劇講述時隔2年重逢的「討厭夏天的女女人」和「每天等待夏天的男人」間羅曼史！台灣由friDay影音11/1起每週六、日22:30獨家上線首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背
洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALOmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
北韓疑發射火箭炮示威 美防長強調駐韓美軍靈活性
（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓軍方表示，北韓在1日及3日分別發射火箭炮，推測是針對韓中峰會及美國防長訪問板門店共同警備區的武力示威。美國防長赫格塞斯今天與韓方商定就核動力潛艦保持合作，並提及駐韓美軍在面對區域內緊急情況時應具有靈活性。中央社 ・ 11 小時前
楊梅區社區心理衛生中心 揭牌
桃園市長張善政昨日下午前往楊梅區，出席「楊梅區社區心理衛生中心揭牌儀式」。並表示，心理衛生中心以專業陪伴市民朋友面對工作、情感等壓力，歡迎市民朋友善用心理衛生中心專業資源，與心理專業人士暢聊、抒發心中感受。楊梅心理衛生中心設置於環境優美的楊梅1號社會住宅，是繼八德、桃園、蘆竹及平鎮後，設置的第5處心理衛生據點，可就近服務楊梅、觀音及新屋等鄰近地區市民，市府將持續努力尋找適合地點，照顧市民身心健康。衛生福利部心理健康司司長陳柏熹指出，社區心理衛生中心是社會安全網的一部分，市民朋友可以主動走入中心尋求幫助，心衛中心專業人員亦會走進社區，主動關懷需要幫助者。關懷大使于子育表示，透過在《我們與惡的距離2》中飾演公衛護士，進而認識各機關單位、醫護人員及醫療單位辛勞，很榮幸能擔任關懷 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
婦女人生下半場論壇 學者談重返職場可能性 (圖)
新北市政府4日舉辦「老後集思：Women的人生下半場跨域論壇」，東吳大學社會工作學系教授洪惠芬（圖）以「生產老化：離開職場到重新回到職場的可能」為題發表演講。中央社 ・ 7 小時前
追撞下車遭客運撞上！29歲女駕駛命喪輪下 家屬悲痛不已
一起嚴重車禍在桃園五楊高架奪走一名29歲女性的生命。這名吳姓女駕駛在國道1號南向45.3公里處追撞前方三車後，下車放置三角警示牌並查看車損，不料5至10分鐘後遭後方客運撞上，被卡在車底。雖然救護人員緊急搶救並成功將她從轎車底下救出，但因傷勢過重，送醫後不治。事故現場轎車後方嚴重變形，後車箱物品外露，保險桿也掉落地面。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
"地目不符"挨罰要求搬家 和順工業區店家:裝潢都花下去了
南部中心／鄭博暉、陳芷萍 台南市報導台南和順工業區最近有十幾家店家遭人檢舉，在工業區內做生意，市府都發局前往稽查，認定地目不符，開罰六萬，讓店家很苦惱。店家不滿，若地目不符，怎麼還發營業執照給他們，現在要他們搬家，幾百萬的裝潢都花下去了，怎麼辦？都發局表示，會再向中央反映是否可以修法。民視 ・ 7 小時前
2人約好互訪再談!江啟臣示警：川習好到這種地步 台灣要小心
川習會落幕，美國總統川普預告明年4月訪中，中國國家主席習近平也表示擇日訪美。立法院副院長江啟臣今天接受專訪表示，兩人所謂的「下回再談」，他認為很大的意義就是告訴大家，中美之間的關係是已經上升到領導人之間可以直接溝通解決的，「這個就是台灣要特別小心的地方，因為當他們關係好到這種地步」。自由時報 ・ 6 小時前
海鷗撲菲律賓 宿務震後迎考驗
海鷗颱風4號在菲律賓先後登陸4次，帶來的強風豪雨，重創中部地區。根據當地媒體報導，在東薩馬省有2個小島、30%的房屋完全被摧毀，剩下的也大多受損，兩島7000多位居民、亟待外界援助。而在宿務市，2...大愛電視 ・ 9 小時前
D.O.合約期滿不續約Company Soosoo！ 粉絲力挺：無論去哪都會支持
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國人氣男團EXO成員D.O.（都敬秀）傳出與所屬經紀公司CompanySoosoo合約期滿不續約，確定離開原公司並正在尋找新東家...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
蘇威元：一檔鴻家軍.輝達神秘液冷伺服器公司 比價千金散熱股
輝達執行長黃仁勳在美國時間28日於華盛頓特區舉行的GTC主題演講中表示，今、明兩年的Blackwell晶片和Rubin晶片出貨金額預估將達5000億美元。財經週日趴來賓-資深分析師蘇威元表示，黃仁勳的演講當中，重點說Blackwell訂單暴衝到5000億美元，而且是採全液冷，這很重要。論壇中心／綜合報導資深分析師蘇威元表示，全世界最大的散熱公司 VERTIV股價從低點至今漲了40.2倍，其實這禮拜台北股市當中最強的就是伺服器，就是大家過去講的老AI，或者是說像散熱的雙鴻、奇鋐、健策股價都很噴;在選股策略上，當然要擒賊先擒王，看全球第一大的散熱公司VERTIV，六年股價漲40倍，這樣的角度上面去看，選股的密碼就會在裡面。蘇威元表示在鴻海集團裡尋找受益的子公司，可以注意在美國有自有伺服器品牌的AMAX-KY（6933）公司，AMAX-KY 專注於AI高效能運算、高密度伺服器及液冷整機櫃解決方案。其技術優勢體現在高效散熱設計，採用先進的液冷散熱技術，能有效降低伺服器溫度，提高運算效能。投入液冷技術開發，明星商品客製化的全方案液冷方案，強打100%散熱整機櫃液冷技術，積極卡位半導體設備、AI等B2B商機。蘇威元認為，鴻海在美國ＡＩ伺服器訂單，最有可能交給AMAX-KY，現在台股散熱概念股展現比價效應，AMAX-KY比較沒有漲到，相對低估。原文出處：週日趴(影)／蘇威元：一檔鴻家軍.輝達神秘液冷伺服器公司 比價千金散熱股 更多民視新聞報導川習會未談輝達AI晶片 美專家：美方持保留空間AI驅動傳動產業升級 金屬中心助攻智慧製造新時代大叔吃炸雞不付錢「竟是黃仁勳」！韓網見「真相大鬼轉」笑瘋了民視財經網影音 ・ 1 天前