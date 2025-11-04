崔宇植、庭沼珉「假戲真做」太甜了 蘆葦花田浪漫深吻融化全網

崔宇植（左）、庭沼珉在韓劇《宇宙MARRY ME?》假扮新婚夫妻十分認真，還拍了婚紗照。Disney+提供

崔宇植、庭沼珉主演的韓劇《宇宙MARRY ME?》開播以來好評連連，兩位主角也為新劇登上Disney+的YouTube頻道一同撰寫「結婚登記表」，庭沼珉更自嘲「我以後不會喝酒喝太多」，但也表示自己的角色很會給情緒價值，崔宇植則說自己的角色非常積極主動，最後也浪漫告白「相信我，我們繼續前進吧」。

兩人拍婚紗時意外接吻。Disney+提供

《宇宙MARRY ME?》講述被渣男未婚夫拋棄的設計師柳美里（庭沼珉 飾），為了守護豪華的新婚別墅，逼不得已只得找來與未婚夫同名同姓的金宇宙（崔宇植 飾）假扮另一半，展開為期90天的假結婚挑戰，沒想到假戲真做，更意外發現兩人早在童年就有不解之緣，金宇宙更在蘆葦花田浪漫告白「我喜歡你，不管妳想做什麼，我會一直陪在妳的身邊」，徹底融化柳美里以及螢幕前的觀眾。

庭沼珉劇中因為喝醉鬧出不少笑話。Disney+提供

兩人也登上Disney+的YouTube頻道搞笑撰寫「結婚登記表」，由於彼此在劇中初次相遇，是因為庭沼珉飾演的「美里」喝酒鬧事，讓庭沼珉入戲直說「我喝太多了，結婚後不會喝這麼多酒」，讓一旁的崔宇植狂笑不已。兩人也徹底剖析自己的角色，崔宇植認為「宇宙」非常積極主動，看起來很多事情不在乎但其實都會細心觀察，更向一旁的庭沼珉告白「就好好相信我，我們一起前進吧」。

庭沼珉則說「美里」非常會給情緒價值，常常給身邊的人一個慰藉的擁抱。兩人並說印象最深刻的戲莫過於「拍婚紗」，崔宇植更強調「因為要表現出尷尬的感覺，所以我們還與導演討論了很久，拍攝結果也非常好笑」。

庭沼珉劇中怕身分被揭露，情急之下還鑽到狗屋。Disney+提供

擁有「浪漫喜劇女王」之稱的庭沼珉被問到與過往演出《今生是第一次》、《媽媽朋友的兒子》等戲劇有何不同，她立刻笑言：「《宇宙MARRY ME?》很像是一個充滿活力、熱鬧非凡的遊樂園，主角並不是想要嫁給任何人，而是想要忠於自我。」崔宇植則說雖然自己常常自詡為「浪漫喜劇王子」，但其實沒有拍過太多浪漫喜劇，所以這次演出，也向庭沼珉學習很多，「我也真的是抱著去遊樂園的心態來拍這部戲劇」。

崔宇植劇中默默守護庭沼泯。Disney+提供

導演宋炫煜曾拍過經典愛情劇《又，吳海英》，這次則說崔宇植、庭沼珉的化學效應極佳，「光是看他們在鏡頭前的樣子，我就覺得很開心很舒服」，並誇讚兩人都很可愛、傻氣，是浪漫喜劇的完美搭檔。《宇宙MARRY ME?》全劇共12集每週五六Disney+獨家上線。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



