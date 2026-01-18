崔康祿甜靠李河成！《黑白大廚2》完美收官 第3季官宣升級四人團隊戰

Netflix韓國於16日正式確認人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》將推出第3季，賽制將全面升級，從過去的個人廚師對決，進化為前所未見的「團隊制餐廳對抗賽」，參賽者必須以四人一組、代表同一家餐廳的形式參賽，使比賽不再僅是個人實力較量，而是關乎整個團隊榮耀的生存戰。

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》正式官宣製作第3季。（圖／Netflix提供）

延續前兩季席捲全球的亮眼成績，第3季將競賽規模再度拉高。官方已開放報名，參賽條件嚴格規定須由四位目前於同一家餐廳共事的廚師組成團隊，恕不接受個人報名，也不開放跨餐廳組隊。不過，若為同一品牌但不同分店的餐廳，則可視為同一隊伍報名參加，為有意參賽的廚師團隊提供更多可能性。

過去兩年，《黑白大廚：料理階級大戰》持續穩居Netflix全球Top 10非英語節目排行榜，展現強大吸引力。特別是第2季以更高張力的比賽節奏、創新的賽制設計與層層升高的賭注贏得觀眾青睞，不僅成功進化節目規模，也完整保留了系列的核心魅力，讓節目持續在全球掀起話題。

《黑白大廚》第2季日前播畢，由崔康祿（前排中）拿下優勝。（圖／翻攝自 Netflix X）

第3季同樣集結Studio Slam原班創作團隊回歸，包括製作人金銀芝與編劇毛銀卨，兩人皆為節目成功的重要推手。製作人金銀芝表示：「感謝全球觀眾對第2季的熱烈支持，讓我們得以繼續製作第3季。我們會全力打造更刺激的賽制與娛樂內容，回應大家的期待。」

此次賽制升級為團隊戰，不僅考驗廚師個人的料理技巧，更將檢視團隊合作、溝通協調與整體餐廳運作的能力，預期將為觀眾帶來更加豐富多元的觀賞體驗。更多《黑白大廚：料理階級大戰》第3季最新消息，請關注Netflix官方社群。

