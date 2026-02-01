崔振赫來台前連打4天點滴 霸道撩粉「我們結婚吧」
韓國男星崔振赫以《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》圈粉無數，昨（2╱1）在Legacy TERA舉辦「Always You」見面會，他透露來台前4天感冒了，還連打4天的點滴，「如果今天喉嚨狀態不夠好的話我就用身體來加分」。他與吳漣序在新戲《理事長和我的秘密關係》中有親密戲，昨他用霸道社長的口氣對全場粉絲說：「我們結婚吧！」透露劇中很多對白讓他拍得很尷尬，而他在現實生活中是「直球告白」型，會說：「我喜歡妳，我們交往吧！」
崔振赫在《我家的熊孩子》中與媽媽的互動展現反差十足的呆萌魅力，笑說最近在路上遇到很多人都說自己是媽媽的粉絲，感覺媽媽人氣比他高，他透露本來想帶她一起來台，但媽媽擔心工作人員要分心照顧她而婉拒，他也承諾下次會帶她來。
拖病體的崔振赫自責表示：「我一直都很期待跟大家見面，所以我今天對自己的狀態真的是蠻失望的，雖然我的狀態可能會不夠好，但是我還是會盡量把它補足、補好，希望今天大家可以跟我一起享受這個時光。」還表示今天挑的歌都有難度，「原本想炫技，偏偏得了流感，如果大家覺得狀況不妙，在我遞麥克風時請幫我一起唱」。
私下是運動狂的崔振赫，2015年10月因膝蓋受傷動手術，不得已提前退伍，昨他透露手術前1周踢5天足球、打籃球，術後無法常運動，偶爾會小酌紓壓。現場也準備籃球機讓他挑戰，沒想到他投10中10，連自己都驚呼：「我都不知道我會全投中耶！」投籃成功後還問有什麼獎品，粉絲則為他拍手喝采。
第2個遊戲環節，崔振赫挑戰投球擊中小熊失敗被懲罰，台下粉絲要求他披公主披肩、戴珠珠項鍊、拿魔法棒，他也配合演出，還一直討拍，要大家追他的新劇。
接著踢足球遊戲也沒過關，崔振赫解釋因前1天泡澡險些滑倒、腿部瘀青，而且塑膠足球不是真的足球，加上他穿皮鞋，所以沒成功，最後甘願接受懲罰戴上翅膀扮天使，還無奈笑說：「我到底在做什麼？」但仍讓粉絲拍個夠。
2月9 日將迎來40歲生日、4月9日出道20周年，粉絲也為崔振赫準備慶生驚喜，他看到工作人員推出蛋糕還差點哽咽，他許下心願、切蛋糕，接著與全場大合照，並謝謝大家一直以來的支持。
崔振赫提到第1次來台是2013年，13年來累積了很多緣分，這次也見到許多熟面孔，感動直呼「我愛大家」，還說：「幾天前身體狀況和心情都不是很好，因此很擔心，見到大家後冒出來很多能力和力氣，從大家身上獲得了許多，感謝大家今天來現場，2026年會用更多更好的作品來報答大家。」
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
更多太報報導
「TWS」高流重現撒嬌舞 突跳電全黑！4000粉救援
「頑童」台中開唱挨轟太吵道歉了 瘦子求饒：短期內不會再回來
唐治平辦粉絲見面會「我會再站起來」 許願做兩岸選秀節目
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 220則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 39則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 33則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 54則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105則留言
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 105則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2則留言