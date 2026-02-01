崔振赫來台前連打4天點滴 霸道撩粉「我們結婚吧」

崔振赫被逞罰戴上翅膀扮天使。讀者提供



韓國男星崔振赫以《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》圈粉無數，昨（2╱1）在Legacy TERA舉辦「Always You」見面會，他透露來台前4天感冒了，還連打4天的點滴，「如果今天喉嚨狀態不夠好的話我就用身體來加分」。他與吳漣序在新戲《理事長和我的秘密關係》中有親密戲，昨他用霸道社長的口氣對全場粉絲說：「我們結婚吧！」透露劇中很多對白讓他拍得很尷尬，而他在現實生活中是「直球告白」型，會說：「我喜歡妳，我們交往吧！」

崔振赫在《我家的熊孩子》中與媽媽的互動展現反差十足的呆萌魅力，笑說最近在路上遇到很多人都說自己是媽媽的粉絲，感覺媽媽人氣比他高，他透露本來想帶她一起來台，但媽媽擔心工作人員要分心照顧她而婉拒，他也承諾下次會帶她來。

拖病體的崔振赫自責表示：「我一直都很期待跟大家見面，所以我今天對自己的狀態真的是蠻失望的，雖然我的狀態可能會不夠好，但是我還是會盡量把它補足、補好，希望今天大家可以跟我一起享受這個時光。」還表示今天挑的歌都有難度，「原本想炫技，偏偏得了流感，如果大家覺得狀況不妙，在我遞麥克風時請幫我一起唱」。

崔振赫驚喜慶生。讀者提供

私下是運動狂的崔振赫，2015年10月因膝蓋受傷動手術，不得已提前退伍，昨他透露手術前1周踢5天足球、打籃球，術後無法常運動，偶爾會小酌紓壓。現場也準備籃球機讓他挑戰，沒想到他投10中10，連自己都驚呼：「我都不知道我會全投中耶！」投籃成功後還問有什麼獎品，粉絲則為他拍手喝采。

第2個遊戲環節，崔振赫挑戰投球擊中小熊失敗被懲罰，台下粉絲要求他披公主披肩、戴珠珠項鍊、拿魔法棒，他也配合演出，還一直討拍，要大家追他的新劇。

接著踢足球遊戲也沒過關，崔振赫解釋因前1天泡澡險些滑倒、腿部瘀青，而且塑膠足球不是真的足球，加上他穿皮鞋，所以沒成功，最後甘願接受懲罰戴上翅膀扮天使，還無奈笑說：「我到底在做什麼？」但仍讓粉絲拍個夠。

2月9 日將迎來40歲生日、4月9日出道20周年，粉絲也為崔振赫準備慶生驚喜，他看到工作人員推出蛋糕還差點哽咽，他許下心願、切蛋糕，接著與全場大合照，並謝謝大家一直以來的支持。

崔振赫提到第1次來台是2013年，13年來累積了很多緣分，這次也見到許多熟面孔，感動直呼「我愛大家」，還說：「幾天前身體狀況和心情都不是很好，因此很擔心，見到大家後冒出來很多能力和力氣，從大家身上獲得了許多，感謝大家今天來現場，2026年會用更多更好的作品來報答大家。」

