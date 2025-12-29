崔振赫心心念念台灣！宣布40歲生日提前空降台北與粉膩一起

【緯來新聞網】韓國大勢演員崔振赫將於2026年2月1日於Legacy TERA舉辦演唱會《Always You》，開心表示之前來台灣的幸福回憶至今仍鮮明，沒想到轉眼間已經過了1年半，而演出日剛好接近2月9日生日，「對我來說，就像是提前收到最棒的生日禮物」。

崔振赫想好好在台灣大吃一波。（圖／寬宏藝術提供）

39歲崔振赫自2006年出道，憑藉多部經典韓劇《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》等令人印象深刻，近期因參與韓國知名綜藝節目《我家的熊孩子》，展露出反差十足的呆萌魅力，再度圈粉無數。



出道近20年，崔振赫因工作曾多次訪台，但一直沒有機會好好感受台灣當地的人文特色，心裡其實覺得很可惜，因為到目前為止，都只是因為演出或MV拍攝等預定行程才來台灣，所以希望這次不再侷限於工作場地，而是能到處逛逛、感受台灣風情的巷弄和夜市小吃。



至於食物，他聽說大腸麵線很有名，想去好吃的店親自品嘗，如果還有機會，很希望能去粉絲透過SNS推薦的隱藏版在地美食店，最重要的是，能與粉絲們在同一個空間度過愉快時光後吃的台灣美食，感覺會是世界上最美味的食物，感到很期待。門票將於1月5日中午12點寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商開賣。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

慎入！鐵路工人深夜趕工竟撞邪 全身開滿洞網驚：甩不開畫面

青龍獎／「I.O.I」金度延獲新人獎爆淚 偶像出身獲獎「原來我也想被認同」