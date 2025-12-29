崔振赫「把台灣放心上」 2月台北舞台藏驚喜

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流男神崔振赫確定將再度來台！他今(29)宣布2026年2月1日登上Legacy TERA，舉辦個人演出 ，消息一出立刻讓台灣粉絲陷入暴動。

對於能再次站上台北舞台，崔振赫坦言心情格外激動，「距離上次見面已經一年半了，但當時的幸福回憶一直留在心裡，這次一定要準備更不一樣的舞台，送給始終等著我的大家。」

他悄悄預告，這次不只是單純的見面會，而是結合更多層次的舞台呈現，無論是表演內容還是互動橋段，都藏了不少驚喜，希望能和粉絲一起在2月初就留下難忘回憶。

崔振赫自2006年出道以來，憑藉《隧道》、《繼承者們》、《她的日與夜》等作品累積高人氣，戲路橫跨刑警、財閥、暖男與黑暗角色，演技實力備受肯定。

近期他在綜藝《我家的熊孩子》中展現私下呆萌又直率的一面，反差魅力再度吸粉無數，讓不少觀眾直呼「完全被圈粉」。

戲劇作品同樣火力全開，他與吳漣序合作的網漫改編新劇《理事長和我的祕密關係》即將於1月17日公開，未播先熱，粉絲已經開始期待兩人的化學反應。

有趣的是，雖然多次因工作來台，崔振赫卻始終覺得「還沒真正認識台灣」。他笑說，以前行程總是拍戲、拍 MV 就匆匆離開，這次最想做的事反而很生活化——逛巷弄、跑夜市、吃在地美食。

「聽說大腸麵線一定要試試看，也想照粉絲在SNS推薦的清單，去找隱藏版小吃。」他更甜喊，只要能和粉絲見面後再去吃台灣美食，「那一定會變成世界上最好吃的一餐。」

崔振赫見面會門票將於1月5日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

