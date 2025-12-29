崔振赫2月來台揪粉慶生 點菜大腸麵線逛夜市

崔振赫想吃台灣隱藏版在地美食。寬宏藝術提供



韓國男星崔振赫出道19年，以《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》圈粉無數，在綜藝節目《我家的熊孩子》更展現反差十足的呆萌魅力，明年2月1日將來台於Legacy TERA舉辦「Always You」見面會，將滿40歲的他感性表示：「真心感謝台灣的粉絲們一直以來不變的支持與應援，這次的演出剛好接近2月9日的生日，對我來說，就像是提前收到最棒的生日禮物。」

去年10月底，崔振赫曾在台大綜合體育館舉行「DAY AND NIGHT」粉絲演唱會，之前來台的幸福回憶至今仍鮮明，他表示能再次受邀感到非常榮幸，「為了那些沒有忘記我，並一直等待著我的粉絲們，正在準備更好、更多元的面貌和特別的舞台，這次也有很多驚喜要帶給大家，可以好好期待一下，能在2月之初就與台灣粉絲們一同開啟，感到非常開心」。

廣告 廣告

因工作曾多次訪台，但崔振赫一直沒機會好好感受台灣當地的人文特色，他表示覺得很可惜，因為過去都只因演出或MV拍攝才來台，希望這次能到處逛逛、感受台灣風情的巷弄和夜市小吃，「聽說大腸麵線很有名，想去好吃的店品嚐一下，如果還有機會也很希望能去粉絲們透過SNS推薦的隱藏版在地美食店，最重要的是與粉絲們在同一個空間度過愉快時光後吃的台灣美食，感覺會是世界上最美味的，很期待」。

「Always You」門票1月5日中午12點於寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商開賣。

更多太報報導

Danielle被踢出「NewJeans」 ADOR宣布終止合約提告

吳倩蓮錯過百萬銷量金曲拱手讓陳淑樺 「庸俗救星」團長躺病床翻唱

唐綺陽初體驗怕獻醜 被挖出隱藏技能：不該被埋沒