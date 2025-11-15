崔璀璨現身《魔法壞女巫》亞太首映！彈月琴唱台語歌 亞莉安娜現場大讚

記者王培驊／台北報導

《魔法壞女巫:第二部》新加坡亞太首映會。（圖／UIP提供）

環球影業將於11月19日推出年度奇幻鉅作史詩完結篇《魔法壞女巫:第二部》，為迎接上映，本片於11月12日及13日在新加坡聖淘沙舉行盛大亞太首映會，活動自首日的《魔法壞女巫》沉浸式主題展參觀與歡迎餐會，到次日的粉絲全明星見面會（辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊、傑夫高布倫和導演朱浩偉），黃毯星光大道，以及與兩位女主角辛西婭艾利沃、亞莉安娜驚喜互動，兩天行程安排緊湊、內容豐富，氣氛熱烈。

亞莉安娜出席亞太首映會。（圖／UIP提供）

楊紫瓊出席《魔法壞女巫》新加坡亞太首映會。（圖／UIP提供）

台灣受邀出席的兩位超高人氣KOL──崔璀璨與薔薇也全程參與行程，首日，他們率先造訪聖淘沙名勝世界的《魔法壞女巫》沉浸式主題裝置展，搶先體驗奧茲國風格拍照區、劇中元素設計的視覺藝術，以及限定場景拍照點等多項特色亮點。第二天的活動重頭戲隨即展開，兩人在粉絲見面會與來自各地的影迷提前暖場後，兩人就穿著融合台灣文化與《魔法壞女巫》元素的精心造型踏上黃毯。

崔璀璨與薔薇全程參與行程，更以致敬造型踏上紅毯。（圖／UIP提供）

崔璀璨穿上融合奧茲國綠色與台灣客家花布的訂製禮服，並手持藝術家特別繪製以太極象徵艾法芭與格琳達平衡精神的粉綠雙色月琴登場；薔薇則以華麗的「Met Gala 版本桃樂絲」造型亮相，向《綠野仙蹤》與《魔法壞女巫》致敬，兩人稱霸黃毯成為現場媒體與群眾鎂光燈的焦點。

在備受期待的明星驚喜互動橋段中，兩位KOL在舞台上與兩位女主角（辛西婭艾利沃、亞莉安娜）近距離會面，一開始先介紹服裝造型概念，崔璀璨更以月琴彈奏《魔法壞女巫》經典旋律，並用台語改編歌詞來演唱，展現台灣文化與奧茲國故事的融合，獲得兩位女主角熱情讚賞，最後兩人也貼心準備來自台灣的特色小禮物(茄芷袋、粉色和綠色的“藍白拖” 和鳳梨酥) ，為這場會面增添溫暖與趣味。行程最後，崔璀璨還參與象徵性的「蓋手印」儀式留下專屬紀念印記，為台灣與《魔法壞女巫》之間的跨國交流畫下最具意義且完美的ENDING。

