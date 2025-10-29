崔軾玄被孝親楷模「無私」感動
第4屆「旺旺孝親獎」昨選出10位孝親楷模，包括來自台灣的王亭潔、蔣昌冬、陳俊傑、楊春茶及湖南的李發英、許金杏、唐愛民、河南的趙伏妮等，昨頒獎前播放的孝親楷模紀錄影片，真實動人的故事與影像呈現了現代孝順的多樣面貌，感動全場。
知名音樂人崔軾玄擔任孝親楷模推薦評審之一，他昨提到此次評選心得，很多人想到孝順都是陪爸媽吃個飯、給爸媽買個東西、陪他們去旅遊，這次擔任評審之後，感受到他們承擔了很多平常人承擔不了對親人的照顧，這個應該就是愛的力量。
崔軾玄分享王亭潔的故事特別觸動他，家住花蓮的王亭潔自幼腦部病變、語言與肢體受限，她努力學游泳、學鋼琴、當上生命講師，最終榮獲總統教育獎與十大傑青；王亭潔用自己的能力幫助很多人，甚至照顧得了阿茲海默症的父親，昨在台上說：「我想讓爸媽為我驕傲。」
崔軾玄認為，今年孝親楷模故事共同特點是無私，「有些人可能是離異，或是自己丈夫去世，但還是盡到照顧長輩的責任，這已經超越親情或孝親的範圍，這算是大愛了。」他表示，此次擔任評審最大收穫和觸動是自己要多多陪伴父母，「雖然他們現在身體還很好，但這幾年我特別忙、出差多，陪伴比以前少很多，希望以後我能多帶他們旅行，多關愛他們的身體。」
崔軾玄連續2屆擔任孝親獎詞曲創作比賽評審，他從中發現許多優秀音樂作品，挑選了10首得獎音樂作品製作成實體專輯及數位發行，希望持續推廣孝親歌曲，「雖然現在音樂市場每天新歌非常多，但我希望它不是任何一個作者的歌，而是人人都能朗朗上口唱出來的歌曲，希望未來能讓更多人學唱這些歌，這也是愛的傳遞和傳承。」
