崔麗杰被逮！吳佩慈昔為討好砸40億打造「水晶巨龍」 遭列破產清冊

【緯來新聞網】藝人吳佩慈與富商紀曉波交往多年並育有4名子女，雙方始終未完成婚姻登記。近期，紀曉波母親崔麗杰在美國塞班島遭到拘捕，使紀家相關的財務與司法爭議再度浮上檯面，也讓吳佩慈過往備受關注的豪門生活再次成為外界討論焦點。

40億打造的水晶巨龍遭列破產清冊。（圖／翻攝IG）

吳佩慈自與紀曉波交往後陸續生下4名孩子，外界曾多次傳出她的個人資產規模高達200億元以上，其中最具象徵性的投資事件，發生於約12年前。當時，她以投資名義，參與塞班島七星級飯店「博華太平洋皇宮」相關項目，並為準婆婆崔麗杰打造2 條大型手工水晶巨龍作為飯店內裝飾，合計鑲嵌約250萬顆施華洛世奇水晶，總重量約20噸，市場估值約40億元新台幣，曾被視為飯店的重要象徵與宣傳焦點。



除大型投資案外，吳佩慈過往的公開活動也多次引發關注。她曾在私人生日宴會上，以高價食材白松露進行展示性安排；另有市場傳言指出，紀曉波在其每次生育後，均有大額資金匯入其名下。吳佩慈在6年內誕下2男2女，名下除不動產外，亦涉及多項投資與金融資產配置。



不過，與飯店投資相關的財務問題逐漸浮現。紀曉波所涉的賭場經營業務，近年來爭議不斷，相關公司被指涉及多項刑事與經濟案件，包括非法經營賭場、債務糾紛及跨境問題。市場資料顯示，其企業整體負債金額一度傳出高達 250 億元新台幣。



塞班島博華太平洋皇宮於 2020 年停止營運後，於 2024 年 4 月向法院申請破產保護，公開資料顯示負債金額約1.658億美元，折合新台幣約52.4億元。過去被視為地標的水晶巨龍，也隨之列入破產資產清冊。

