崗山之眼退燒可惜 林志誠建議效仿日本規畫單線纜車增加觀光效益

圖：高雄市總質詢市議員林志誠提出，高雄三山媽祖會宗教人潮轉化城市商機，岡山之眼規劃單程纜車是否有可行空間等議題。（記者黃富貴攝）

高雄市議員林志誠二十七日市政總質詢時，關心打卡知名景點「崗山之眼」的未來，認為人潮不如從前，並建議效仿日本規畫「單線纜車」，以增加觀光效益。對此，觀光局長高閔琳回應，目前暫時沒有興建的利基，未來會持續努力

林志誠點名，崗山之眼因為近年來人潮不太理想，市府封園重新整修，預計在二O二六年初會完工，依目前狀況，是否會如期完工？又會呈現什麼樣新面貌？未來周邊如何規劃旅程串接？事實上，上面的攤商少，再加上上去看完風景就繞一圈下來，可是旅客要上去必須等付費的接駁車，相關狀況都是使人潮遞減的原因。

林志誠表示，崗山之眼的「好漢坡」有一條木棧道可以走，下去看到阿公店森林公園，風景很優美，建議市府可以效仿日本「單線纜車」的模式，因為單線纜車建造成本不高，可是帶來的觀光效益卻十分驚人，是否有機會建造呢？

高閔琳答詢，崗山之眼從二Ｏ一七年啟用，這個天空步道與全台灣的玻璃天空步道一樣，有人數下滑的趨勢，在上任觀光局長後，很順利爭取到觀光署的經費，約是四千兩百萬進行改善，目前工程針對第一平台、第四平台，會改造既有空間及遮蔭或廊道，還會引進其他商業空間，提供更好的餐飲服務，整個工程預計明年過年後完工，至於接駁車，期待未來的營運商可以同步把交通接駁納入。

高閔琳補充，纜車部分與旗津纜車有點雷同，其實要興建纜車都要評估地質環境、有沒有符合日常性，及有沒有錢來投資，目前的評估，暫時還沒有這個興建的利基，未來會持續努力。

此外，林志誠也提到，適逢高雄岡山壽天宮創建三百一十三週年，岡山媽將與旗山媽、五甲媽將共同遶境賜福，就連「粉紅超跑」白沙屯媽祖也會南下一起熱鬧，該活動人潮預估破五萬人朝聖，市府如何把宗教新經濟人潮轉化為城市的商機？

市長陳其邁說明，經發局有印製限量一萬張的媽祖平安券，希望讓信眾及轎班可以在當地消費，也可以刺激當地的夜市商圈，讓他們享受崗山的美食及熱情。