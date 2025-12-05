崙埤部落反對礦場開發 誓死捍衛傳統領域

宜蘭縣大同鄉崙埤部落護水源反開礦，再度宣示提出訴求。（圖：大同鄉崙埤部落提供）

▲宜蘭縣大同鄉崙埤部落護水源反開礦，再度宣示提出訴求。（圖：大同鄉崙埤部落提供）

宜蘭縣大同鄉崙埤部落反對礦場開發，於昨（五）日晚上六點半在崙埤社區活動中心一樓辦理部落會議，再度宣示提出訴求，並在此次部落會議修改部落章程，規定已提出諮商同意權辦理部落會議的業者及開發案，五年內不得再度提出申請。

東峻興業位於宜蘭縣員山鄉中華村的礦場其範圍為崙埤部落之傳統領域，直至目前為止，東峻礦場已進行了多年的開發，預計擴大開發面積，申請變更礦業用地面積後，將會是目前開發面積的兩倍，將會對環境帶來巨大衝擊。宜蘭縣員山鄉中華村護水反礦多年，永侒礦場終於停礦。然而，水源地範圍內，尚有兩處礦場，其中一處東峻礦場正在申請開發當中。東峻礦場位於崙埤部落的傳統領域範圍內，崙埤部落12/5晚間六點半辦理部落會議，表達部落堅決反對的心聲。

廣告 廣告

二十年前，部落曾經為抗議位於崙埤野溪上游的利達礦場開發而走上街頭，歷經了二十年，我們捍衛部落傳統領域的心只有更加堅定！未來，大同鄉的民意代表、員山鄉的民意代表，包含崙埤村的村長公職，都應支持民意，跟部落的族人站在同一陣線。

今年六月廿八日崙埤部落會議當中，以一一○票反對零票統一的表決結果，反對東峻興業的礦場開發案。因東峻興業在部落會議前夕取消正式的會議申請，無視部落表決結果，於十一月再度來文，要求辦理部落會議，利用法令漏洞騷擾部落，形同變相威脅。

崙埤部落反對礦場開發提出的訴求：一、堅決反對任何開發單位在崙埤部落傳統領域範圍內開礦，破壞傳統領域生態環境、影響部落文化傳承。呼籲東峻興業股份有限公司自動撤回開發計畫。二、「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」不應該變成騷擾部落的工具，應即刻修正法規內容，禁止業者違背部落意願，以諮商同意辦法的名義反覆提出部落會議申請。三、崙埤部落將於12/5晚上六點半，於崙埤社區活動中心一樓辦理部落會議，再度宣示我們的訴求，並在此次部落會議修改部落章程，規定已提出諮商同意權辦理部落會議的業者及開發案，五年內不得再度提出申請。