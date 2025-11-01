崙尾文化節登場 展現百年庄頭風華與蘆筍產業魅力

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025崙尾文化節今（1）日在溪口鄉崙尾庄盛大登場，崙禾社會企業偕同崙禾美地創生協會以「百年崙尾文化」與「蘆筍夢」為主題，展現地方文化風貌與社區生命力，以「特色文化辦桌」、「社區走讀」與「崙尾開講」3大主軸貫穿，結合飲食、產業與傳統技藝，讓來賓感受土地溫度。縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、崙禾社會企業理事長陳梧桐等人共襄盛舉，氣氛十分熱鬧。

▲「崙尾合全堂」簳仔獅武獅陣，在「崙尾開講」環節分享其文化精髓與意涵。

「特色文化辦桌」由弘光科技大學餐旅學院吳松濂教授、王志榮副教授帶領學生團隊籌備，以崙尾特產「蘆筍」為食材，結合在地小農作物設計饗宴，讓民眾用餐時重新連結土地情感。

「社區走讀」由南華大學副校長葉月嬌及藝術學院陳正哲院長帶領師生研究社區，包含建築結構與產業文化，讓民眾了解崙尾發展脈絡，也讓參與者採摘蘆筍，將旅程記憶化為料理。

「崙尾開講」邀請國寶級布袋戲布景彩繪師陳明山介紹傳統布袋戲布景彩繪藝術，現場也展示小型戲棚，讓眾人重溫兒時看布袋戲的回憶。

陳梧桐指出，為實踐永續創生、社區再造、活化在地農作產銷，以永續發展及節能減碳為主軸，讓所有物產發揮最大價值，如充分運用邊角料食材，轉化為美味且健康的料理，實踐環保與永續。

陳梧桐也號召社區耆老、鄉親志工復興「崙尾合全堂」簳仔獅武獅陣， 經4年多的努力，讓獅陣走出凋零困境，如今到處受邀表演，今日除了在現場演出獅陣，也在「崙尾開講」環節分享其文化精髓與意涵。

翁章梁說，陳梧桐是溪口人，原本在高雄經商，後來回家鄉創立社會企業，目前主要推廣種植蘆筍，現在蘆筍價格非常好，透過高經濟作物改善農民收入，以這點為基礎，陳梧桐也開始推廣在地文化，當更多人回到家鄉進行反思與行動，嘉義縣一定會變得更好。