崙背大客廳啟用 傳承詔安客家文化

崙背鄉新圖書館「詔安客鄉文化發電機」由台塑企業捐資並興建、中央及地方政府補助裝潢，是雲林縣最豪華新穎的地方圖書館，21日啟用。（周麗蘭攝）

台塑企業以麥寮電廠促協金補助4600萬元，並由台塑企業興建全新圖書館於民國111年送給崙背鄉公所，內部軟硬體設施則於去年由客委會補助3420萬元、縣府266萬元、鄉公所114萬元共同出資，命名為「詔安客鄉文化發電機」，也是全縣最新穎豪華的圖書館，21日剪綵啟用。

緊鄰鄉公所的新圖書館除有「詔安客鄉文化發電機」之名，也被稱為「崙背大客廳」，一樓設有新書展示區、樂齡閱讀區、主題沙龍區、鄉民會館及咖啡休憩區，藏書1萬1000冊。

二樓設有多元學習教室、客家主題展示區、視聽室、多媒體學習區，藏書2萬4000多冊，歷經6年時間逐步完成軟硬體設施，21日剪綵啟用。

台塑企業副總經理蔡建樑表示，新圖書館硬體工程是以麥寮電廠促協金捐贈4600萬元，台塑興建完工後捐贈給公所，感謝客委會、雲林縣政府及崙背鄉公所等單位共同出資裝修內部，是中央、縣府、鄉公所與企業合作的典範。

雲林縣長張麗善表示，「文化發電機」是傳承詔安文化的重要基地，縣府將與客委會及鄉公所合作，透過家庭深耕推動詔安客語傳承，全縣約有2萬個詔安客家庭，但僅約7000人會講詔安客家語。

客委會主委古秀妃表示，客委會支持內部裝修經費，讓偏鄉孩子與都市孩子能享有同樣優質的公共資源。

舊圖書館自71年啟用至今44年，鄉公所爭取台塑麥寮電廠促協金捐建新圖書館，109年動工、111年竣工，內部裝修114年啟動，最近完工。