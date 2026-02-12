崩塌災害頻傳，擋土牆安全維護歸誰管？【獨立特派員】

崩塌邊緣的家園 災後搶修的循環困局

在2022年尼莎颱風期間，新北市汐止區的伯爵山莊發生嚴重的擋土牆崩塌與土石流意外，緊急疏散了數十戶居民。重回災害現場，雖然緊急搶修工程已暫時穩固坡面，但隱憂並未消失。

新北市汐止區湖興里里長郭書成指出，里內多處擋土牆已出現明顯裂縫、鋼筋裸露，甚至有結構位移的風險。然而，現行法規對私人產權的限制，卻讓防災陷入一種「荒謬的邏輯」。

郭書成觀察到，政府對於私有地內的坡地維護通常採取保守立場，除非發生具備「立即危害」的崩塌事實，否則公部門難以介入，導致住戶必須在牆體真正倒塌、危及安全後，政府才能以災害緊急搶修的名義進場。這種「等垮了才修」的現狀，不僅讓居民長期處於恐懼之中，更造成行政資源的浪費。他感嘆，在崩塌後由政府介入施作水保設施，反而讓該處成為相對安全的區域，形成了一種病態的誘因。

汐止坡地崩塌後展開緊急搶修，大型機具進場穩固受損邊坡。（圖／獨立特派員）

管理組織的缺失 私產維護的執行難題

擋土牆的維護不單是工程問題，更是複雜的社會管理難題。許多早期興建的山坡地社區，其建築與擋土設施多位居私有地，依法應由所有權人或承租人負責。有土木專業背景的新北市議員黃心華分析，新北市境內約有三、四千個山坡地聚落，但具備正式管理委員會的社區僅約一千四百個。在缺乏組織的情況下，社區往往難以凝聚共識，更遑論籌措龐大的擋土牆檢測與修繕費用。

黃心華進一步說明，即便是有管委會的社區，也僅有約四百個完成地質資料的勘察與建檔。面對動輒數百萬甚至上千萬元的維修開支，一般住戶難以獨力承擔。在金錢負擔與產權界限的雙重阻礙下，社區住戶往往選擇無視微小的裂縫，直到災害發生。黃星華認為，這種自主維護能力的集體喪失，是當前坡地住宅安全最大的風險來源。

科技防災的導入 從衛星到手機的監控

為了克服人力巡檢的侷限，科技監測成為預防災害的新路徑。黃心華積極倡議將衛星監測與人工智慧應用於坡地管理。透過衛星掃描地表，可以在不接觸建築物的情況下，精確偵測建築物轉角的公分級移動。新北市已逐步增設數千個衛星監測點，從太空監控坡地建築是否有異常傾斜。

除了宏觀的衛星監控，針對一般民眾開發的簡易監測設備也逐步推廣。黃心華展示了一種結合QR Code的監測貼紙，住戶只需定期拿起手機拍照並上傳雲端平台，後端的 AI 系統即可自動辨識牆面傾斜度或裂縫變化，並給出初步的安全評估。這種低門檻的科技工具，能讓不具專業背景的居民也能參與社區安全守護，將專業的量測工作轉化為日常的視覺記錄，提早發現災害徵兆。

手機掃描結合 AI 辨識系統，協助居民自主監測坡地傾斜異狀。（圖／獨立特派員）

台北大地的經驗 建立擋土牆的數位身分證

台北市政府在坡地管理上的經驗或可作為借鏡。臺北市政府工務局大地工程處自2010年成立以來，將原本散見於公務、建管等單位的坡地權責整併，成為全台首個山坡地專責管理單位。北市府大地處副總工程司林士淵分享，該處成立後的首要任務便是啟動大規模的擋土牆普查，耗時約五年時間，完成了全市超過三萬四千筆擋土牆資料的建檔。

透過這套系統，台北市的每一面擋土牆都擁有專屬的編碼，如同身分證號碼。民眾可透過線上查詢系統，了解自家住處周邊擋土牆的高度、長度及風險評等。對於公有的高風險牆體，大地處會主動進行定期巡檢與維修；而針對私有牆體，則提供專業技師的諮詢建議。林士淵指出，這種全面性的資料透明化與專責管理，讓台北市在過去十多年間的人工邊坡災變頻率顯著下降。

台北市人工邊坡設置專屬編碼，標示維管單位以落實行政責任。（圖／獨立特派員）

政策轉型的契機 公益與私產的修法攻防

要從根本解決私有擋土牆老化問題，法規的修正與財政資源的介入勢在必行。黃心華提出「坡地社區專法」的構想，主張賦予政府在平時介入維護私有坡地的法理依據。他以現行政府補助老舊公寓增設電梯或外牆拉皮為例，認為這些補貼皆是基於提升居住品質與安全的社會公益目的。同理，擋土牆的穩固事關整片山坡地的公共安全，政府應考慮投入資源協助私有坡地進行預防性修繕。

然而，公帑補助私產亦面臨公平性挑戰。如何在維護公共安全與尊重私有產權責任間取得平衡，是政策制定者的考題。黃心華建議，政府可建立補助機制，針對積極參與監測與日常維護的社區給予資金支持，落實「及時微修優於災後大修」的原則。此外，整合政府內部如農業、公務與水利等局處的權責，建立如台北市般的單一窗口，方能提升行政效能，確保災害應變與平時管理能無縫接軌。

自救與防災典範 模範社區的預防美學

在現行體制下，仍有社區展現了卓越的自救能力。位於北投山區的名峰社區，被列為坡地管理的模範生。名峰社區管理委員會秉持著「安全不容妥協」的精神，每年固定編列二至十萬元的維護預算，用於聘請專業技師進行精密量測，並將監測結果列入每月的住戶大會報告。

在名峰社區內，可以看見擋土牆上密布著各種位移計與監測器，管委會對微小裂縫的處理也極為謹慎。社區住戶普遍認同，與其在災後承受房價跌落與修復巨資的損失，不如在平時花小錢進行預防。名峰社區的成功案例顯示，當住戶意識到居住安全即是最大的生命保險時，私產維護就不再是行政負擔，而是社區價值的守護神。這種由下而上的主動式防災，正是台灣山坡地社區在未來氣候極端化下最需要的生存法則。

