崩塌瞬間曝！支撐結構「軟腳蝦」 韓發電廠鍋爐塔倒

南韓蔚山火力發電廠的塔式鍋爐拆除工程發生嚴重坍塌意外。（示意圖／Pexels）





南韓蔚山火力發電廠的塔式鍋爐拆除工程發生嚴重坍塌意外，造成7人被活埋，目前確認5死2失蹤。南韓當局發布動員令徹夜搜救。其中一名受困者手臂卡在坍塌鐵架中，難以移出，儘管被發現時意識清醒，但由於搶救時間太長又困難，不幸離世。韓媒取得的畫面顯示，坍塌發生時沒有任何前兆，建築物因支撐結構弱化軟腳蝦，瞬間向下整體塌陷。

塔式鍋爐坍塌前，拆除人員戴著安全帽，還在大約三樓處工作，沒有任何晃動傾斜現象，建築物卻突然直接向下坍塌，整座崩洩。事發當時，沒有任何崩塌徵兆，還有人員在鍋爐下走動工作，但底下支撐的兩根柱子向左歪斜，整座建築物應聲坍塌。南韓蔚山南部消防署課長金正植：「都已經切割掉了，所以發生晃動啦，或是傾斜啦，可能會有這些問題。」

廣告 廣告

事故發生後有7人被活埋，由於塔式鍋爐全都是鋼鐵支架，倒塌後層層堆疊，難以確定受困人員位置，搜救過程格外困難，搜救人員得用器具撐出空間，才能試圖將受困人員拉出。

南韓MBC新聞報導：「受困人被卡在坍塌建築裡的手臂無法取出，導致救援持續延遲，消防當局靠近受困者，超過12次，為他注射止痛劑，也用毯子進行了保暖措施，但最後他還是在凌晨4點53分停止心跳，在現場被判定死亡。」

南韓東南部蔚山市東西發電廠，蔚山發電本部，這座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，造成7人被活埋，南韓下達動員令徹夜搜救，倒塌的坍塌鍋爐高60公尺，是已運作超過30年的舊設備，電廠先前決定拆除，把工作外包，被埋的人員都是外包單位人員。

更多東森新聞報導

南韓軍方：北韓有能力隨時進行核試驗

新／AI泡沫？ 韓股盤中重摔逾6%觸發熔斷 日股大跌逾2千點

高市早苗會李在明 罕見對南韓國旗鞠躬致意引熱議

