崩潰哭喊「人財兩失」！AV女優赴花蓮救災慘被騙 辛酸內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

沈娜娜外型清純無害卻擁有魔鬼身材，累計愛情動作片作品已達近百部，尤其是在多啦AV夢系列當中飾演暗黑版靜香，讓網友印象深刻。近期以高人氣受到關注的沈娜娜，再度以超狂追星行為登上話題！Super Junior日前在台北大巨蛋開唱吸引萬名粉絲朝聖，她曬出多張與偶像大型海報的甜蜜合照，興奮貼臉、比心、指著偶像嘴角，迷你澎澎裙搭配浪漫垂髮更成為現場焦點，被網友直呼：「娜娜像公主來赴約！」話題聲量直接飆上台灣追星圈熱搜。

沈娜娜說她是16年死忠老粉。（圖／沈娜娜提供）

沈娜娜說她是「16年死忠老粉」，「我幾乎把所有平台都加入粉絲團，Weverse、各成員的泡泡、臉書社群、LINE群組，能追的我都追，一天沒有看更新就會焦慮。」而她最鍾情的成員毫不意外就是「花美男希澈」，這次終於能在台灣近距離感受偶像魅力，她形容看到海報的瞬間「腿都軟了」，完全像第一次談戀愛的少女。

除了追星，她也提到最近忙著籌備大型救災聯名，但卻意外回憶起不太順利的經驗：「上個月去花蓮發生了一些狀況，不太好（被騙到人財兩失）。」雖然遭遇打擊，但她說目前正在「重整旗鼓」，會繼續努力前進。她最後也透露未來規劃，目前仍在調整步伐：「最近還是有些公開活動會去參加，希望大家能多多關注並來現場支持。」

