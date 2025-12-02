崩潰影像曝！台南5旬男當街失控吼叫 撞斷智慧停車柱還自砸頭

〔記者王俊忠／台南報導〕1名中年男子1日下午4點多在台南市南區大同路二段大林新城國宅前人行道疑似自殘，徒手弄斷智慧停車收費柱，接著趴倒在地大吼、還拿磚塊猛砸自己的頭及地面，嚇壞當地住戶，之後有路人上前關心，有住戶拍下駭人畫面上傳網路引起議論。警方表示，當時獲報該男情緒失控自殘受傷，即通報消防局救護車協助送醫。

轄區警方到場了解，年約50多歲H姓男子不明原因情緒失控、先毀損路邊的智慧停車柱，隨後持磚頭自殘，並未傷及他人，警方立即通知消防局119派救護車並聯絡家屬陪同H男就醫治療、安撫其情緒。

警方並通知市府交通局業管單位處置智慧停車柱修復及對H男一方的求償事宜。

據了解，H男持有身心障礙手冊，這部分政府相關單位相當低調、不願透露多說什麼，只強調會依法請H男的家屬對H男做好後續治療、照護的工作，避免他再次做出自殘自傷的舉動。

