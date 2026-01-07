崩潰片！搬鐵窗進電梯「站錯邊」 搬運工受困9分鐘

中國近日發生一起令人啼笑皆非的電梯受困意外。（圖／翻攝自抖音@知了的夏天）





中國近日發生一起令人啼笑皆非的電梯受困意外。一名搬運工人疑似為了貪圖方便，試圖將一面巨大的鐵窗搬進狹小的電梯空間，不料鐵窗調整好位置後，竟將控制面板完全擋死。該名工人因此受困長達九分鐘，期間甚至面臨電梯熄燈、手機無訊號的窘境，直到其他住戶發現才得以脫困。



根據曝光的監視器畫面顯示，當時電梯內空間已十分侷限，但這名男子仍執意將大片鐵窗搬入。經過一番角度調整，他雖然成功將鐵窗「塞」進了電梯，卻未考慮到自身站位。當鐵窗定位後，恰好橫亙在他與電梯按鈕之間，將控制面板完全隔絕在另一端，導致他根本無法觸碰樓層鍵。

廣告 廣告



隨著時間流逝，電梯內的照明因無人操作而自動熄滅，加上電梯內手機訊號全無，男子求助無門，就這樣在漆黑中與鐵窗「對峙」，動彈不得整整九分鐘，心理壓力瀕臨崩潰邊緣。所幸最後有其他住戶察覺異狀，協助操作電梯，才讓他結束這場驚魂記。



影片在網路上曝光後隨即掀起熱議。許多網友紛紛留言調侃，認為這充分演繹了「站對邊」的重要性；也有人表示，第一次看見有人用這種奇特的方式把自己關進電梯，既荒謬又讓人感到無奈。

更多東森新聞報導

中國4艘海警船侵擾金門 海巡署強力驅逐

宇樹機器人空中飛踢西瓜 「逼退」老闆王興興

習近平笑嘻嘻！南韓總統曬自拍照 大讚：小米畫質很好

