崩潰自扇耳光後突傳「被消失」 中共國師急現身闢謠：我好得很

李毅談到美軍跨海行動抓獲委內瑞拉總統，一度激動到自賞巴掌。（翻攝自YouTube）

以極端民族主義言論著稱、多次主張「武統台灣」因而有「中共國師」之稱的中國學者李毅，近日因不滿美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛，在影片中自扇耳光並痛罵中共高層，隨即於網路瘋傳遭國安人員帶走失蹤。就在各界高度關注之際，李毅於8日深夜再度發片，大笑澄清自己並未被抓，並改口大讚局勢大好，稱美國的行動正為中國提供「活捉賴清德」的絕佳範例。

美軍於1月3日發動閃電突襲，短短30分鐘內便於委內瑞拉首都活捉總統馬杜洛夫婦。此舉重創中國軍事威信，因委國部署多達12部號稱能鎖定F-35的中製「JY-27A反隱身雷達」，卻在實戰中形同虛設。李毅4日發片崩潰痛批，美委相距三千公里仍能活捉，兩岸僅隔180公里卻無進展，激憤之餘更在鏡頭前哽咽並連續「自扇耳光」，粗口痛斥內部反武統派是「混帳王八蛋」。

李毅在情緒失控的影片中，不僅狂言要解放軍學習美軍「買通台灣軍警」，更點名批評《環球時報》前總編胡錫進的觀點是「找死」，並質疑國家高層的外交國防戰略。由於言論極度敏感且涉及妄議中央，中網自6日起瘋傳定居北京的李毅已遭國安人員帶走調查。儘管官方未證實，但因其過去幾日確實停止更新，令「被消失」的傳聞在網路迅速發酵。

李毅現身闢謠，改口大讚「局勢大好」。（翻攝自李毅YouTube）

就在外界揣測其下落時，李毅於8日深夜發布標題為「天下大亂，台灣回歸更無懸念」的新影片。他開頭睡眼惺忪地強調，拍攝時間為北京時間8日凌晨2點半，稱自己是睡到一半被美國朋友吵醒，才知道「美國報導他被抓了」。他將停更歸咎於團隊作業延遲，並一改前幾日的激憤頹喪，多次對鏡頭大笑直呼「局勢大好」、「我特別高興」，與先前自扇耳光的失控模樣判若兩人。

李毅在最新發言中改口稱讚胡錫進的文章，認為美國跨境抓捕馬杜洛，讓美、日、歐都沒臉抗議，而中國抓捕賴清德「只是內政問題」，國際更無立場干預。他狂言，美國出動150架飛機就能抓人，中國能出動1,500架，台灣回歸「已無懸念」。





