崩潰認了後悔來節目！胡宇威曝「關鍵主因」反遭女星開嗆：出一張嘴

《星廚之戰》18日迎來最終決賽定生死的關鍵時刻！姚淳耀在外場遭遇嚴峻考驗！因牛排生熟度問題導致他陷入重重困難，為了將料理送回廚房讓廚師加熱，耗費了大量往返時間，現場甚至出現一位賓客的牛排遲遲沒有出的窘境，讓他一度不知所措地直呼：「我真的不知道該怎麼辦。」在最後總結時，返場廚師因點餐率極高讓其他參賽者非常緊張，林予晞則自信表示：「雖然要面對返場廚師低價競爭的威脅，但我覺得我們的料理有那個價值、服務有到位，客人還是吃得很開心。」

胡宇威在被問後不後悔參加比賽時大喊：「我最後悔！」。（圖／華視提供）

而在公布服務費時，姚淳耀則難掩失落神情，難過地說：「算一算我覺得我給自己只有六十分，蠻沮喪的。」在總冠軍賽開始前，主持人鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝大喊：「為什麼這麼多！」姚淳耀則笑著說：「我後悔沒有早點來！」被林予晞調侃求生欲很高，連鍾欣凌都開玩笑的嗆他：「這種話你講得出來？」姚淳耀則開心的說：「我太太覺得我做菜變好吃了！」引發全場大笑。

胡宇威則語出驚人地大喊：「我最後悔！」隨後才解釋：「因為集數太少，再多一點挑戰會更好！」讓 Ricky 鄭淳豪立刻積極招攬：「我們店裡有缺人喔！」林予晞也忍不住嗆他：「你不要在那邊嘴巴講而已喔！」請鎖定華視主頻每週日晚間 8 點播出，每週六晚間8點於三立都會台、晚間10點緯來綜合台，並於當日晚間11點於 LINE TV、Hami 影劇館+ 上架更新。

