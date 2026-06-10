崩潰！中山大學期末考遇停電 學生摸黑應試近一小時

國民黨主席鄭麗文1日開啟訪美之旅，鄭麗文行前曾公開表示，希望能與美國總統川普見面。對此，親民黨前文宣部副主任吳崑玉在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，在川普眼中，鄭麗文就是習近平的人，因此鄭麗文和川普見面的機率不高。川普上任後，中共開始用和平繁榮包裝，但骨子裡的戰狼本質並未脫去，提出和平繁榮實為批著羊皮的狼，而鄭麗文就是羊皮。 吳崑玉認為，情況不會太樂觀，因為......

風傳媒 ・ 36 分鐘前 ・ 5 則留言