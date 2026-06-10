崩潰！中山大學期末考遇停電 學生摸黑應試近一小時
國立中山大學今（10日）上午約10點多突發生無預警停電，教室頓時一片漆黑，由於遇上期末考，有學生指拿出手機開照明設備才能繼續作答。校方指出，10日上午10時42分校內發生停電，學校立即啟動應變措施，並於11時38分恢復供電。
校方指出，停電原因仍由相關單位持續排查中，教學單位也已掌握期末考試受影響情形，將提供必要協助，以維護學生權益。
台電也表示，經查是校方自有設備故障所致，非屬台電供電系統異常，台電獲報後立即派員協助了解現場情況，經校方隔離故障設備後，已於上午11時35分恢復供電。後續台電將持續與校方保持聯繫，並提供必要協助。
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