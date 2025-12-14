崩潰！女控社宅滿屋「鼠竄」 提前解約房東「拒退押金」

萬華環南市場附近租房，出現老鼠亂竄半年就黏到近10隻老鼠。（圖／東森新聞）





這到底是社宅，還是「鼠」宅！有住戶指控，在萬華環南市場附近租房，從去年開始就出現老鼠亂竄，最近半年來更誇張，光用黏鼠板，半年就黏到近10隻老鼠。住到心力交瘁，想提前解約，沒想到房東卻拒退兩個月押金，還說是她自己的問題。

半夜兩點多，突然乒乒碰碰。真的嚇鼠人，一隻老鼠從天花板竄出來，沿著電線窗框走鋼索，就這樣短短兩個小時，逛了12345趟，但這不是米奇妙妙屋，而是她的租屋處。

租客宋小姐：「用電腦的時候，老鼠就突然（從桌上）跑過去。」

既無奈更想哭，宋小姐指控去年7月在台北萬華租社宅，月租2萬8，原定明年7月退租，卻從去年底開始飽受老鼠夢靨。

租客宋小姐：「換了天花板之後，就好像真的是打通任督二脈，老鼠開始在整間跑，房東並沒有太積極的處理，房東只說你要不要考慮用老鼠藥。」

家中被咬到坑坑巴巴，到處都是老鼠腳印老鼠屎，半年內黏到近10隻老鼠。但跟房東反映想提前到1月退租，房東卻拒退押金。

租客宋小姐：「委屈的點就在，我並不是無緣無故，想要提早解除這個房屋的契約，而是我真的被逼到我真的快崩潰了，加上我是單親媽媽，我的收入我不可能讓她這樣子，讓他卡（在這）。」

講到哽咽，多住一天都是折磨，但房東則反控是房客問題。當事房東：「她搬進來之前，這房子租了十年，沒有房客反映過（有老鼠），已經有請1999來清消。」

房子裡到底哪來那麼多老鼠，原來公寓所在地就在萬華環南市場附近，不只周邊有小吃店，樓下甚至還是在賣生禽肉，老鼠很容易就沿著管線爬上二樓。

公寓四周，隨處可見擺放生食塑膠籃。律師點出，房東有義務要提供符合居住品質空間，若明知有鼠，卻「沒積極處理」就違約，應該要退回押金。房東房客各說各話，最終只能對簿公堂。

