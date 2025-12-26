崩潰！收到「執行命令」千萬別裝傻 國稅局警告：無視這封信下場超慘

財經中心／師瑞德報導

公司會計、人資注意了！收到法務部行政執行分署寄來的公文，千萬不要以為是員工個人的私事就丟在一旁「已讀不回」，小心一個疏忽，「公親變事主」，連累公司財產被強制執行！財政部中區國稅局今（25）日發出嚴正警告，若第三人（如雇主）接獲執行命令後置之不理，未在「黃金10天」內聲明異議，執行分署將有權直接向該第三人討錢。

無視執行命令 公司恐成替死鬼

很多公司行號或民眾（第三人）在收到行政執行分署核發的執行命令，要求扣押某員工或債務人的薪資、存款時，常抱持著「又不關我的事」或「該員工已離職」的心態而不予理會。國稅局提醒，這可是天大的錯誤！根據法規，若收到命令後既不扣押交付、也不聲明異議，等同於「默認」該債權存在。一旦過了法定異議期，行政執行分署就能因債權人（國稅局）聲請，直接對「第三人」的財產強制執行。

真實案例曝光：公司裝死下場慘

中區國稅局舉出一真實案例：納稅義務人A君積欠綜合所得稅遭移送執行，行政執行分署查出A君在甲公司上班，隨即對甲公司發出執行命令，要求扣押A君薪資。沒想到甲公司收到公文後完全沒當一回事，既沒扣薪水給國稅局，也沒在期限內提出異議。結果，國稅局依強制執行法規定，轉頭直接向行政執行分署聲請對「甲公司」的財產進行強制執行。原本是員工個人的欠稅，最後卻演變成公司要拿自己的資產來賠，真的是賠了夫人又折兵。

黃金10天是關鍵 有問題快喊聲

國稅局呼籲，民眾或公司行號接獲執行命令時切勿延遲，如果該欠稅人根本不在公司任職，或薪資數額有誤，務必在收受命令後「10日內」，以書面向行政執行分署提出「聲明異議」。千萬別讓沈默成為荷包失血的元兇，有任何疑問也可撥打免費服務電話 0800-000321 求助，以免自家財產無辜遭殃。

