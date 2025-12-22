崩潰！林聰明砂鍋魚頭 客再爆吃到蟑螂、塑膠袋

民眾外帶砂鍋魚頭回家，卻在底下撈出塑膠袋。（圖／翻攝自 fangchinghsu Threads）





嘉義知名的林聰明砂鍋魚頭到底出了什麼問題，才剛有顧客投訴在光華店外帶的砂鍋魚頭，挖出一隻蟑螂後，馬上又爆出總店外帶的砂鍋魚頭，同樣也出現蟑螂，還有網友po出，這個月中在光華店外帶的沙鍋菜裡，還吃到了塑膠袋，接連的食安問題，店家連休二天進行清消，衛生局指出有部分缺失會再複查。

民眾一口氣在林聰明砂鍋魚頭總店，外帶了三千五百塊的餐點，但是卻在沙鍋菜裡翻出了一隻蟑螂，吃美食的好心情瞬間掉到谷底，而另一位許小姐則是先生出差，經過嘉義外帶砂鍋魚頭回家，全家人快吃完一鍋，卻在底下撈出塑膠袋。

當事顧客許小姐：「以為是它裡面不是有大白菜嗎，然後她就夾起來吃，她就咬奇怪怎麼咬不爛，她吐出來跑過來跟我說，媽媽這個是什麼東西，為什麼我咬不爛，我一看才發現是塑膠袋，我就是在昨天看到有蟑螂，我跟我先生講說你看你都不講，然後我就覺得，我們就這樣自認倒霉，而且我女兒才10歲，你怎麼知道塑化劑，會在她體內造成什麼影響。」

吃了一堆塑化劑下肚全家好崩潰，而林聰明砂鍋魚頭，由12號開始光華店是民眾外帶吃到了塑膠袋，20號是光華店外帶的沙鍋魚裡有蟑螂，21號則是總店外帶沙鍋菜有蟑螂，連續的食安問題真的讓人擔心，而林聰明則宣布店休二天，員工則店內做全面清消。

林聰明砂鍋魚頭業者林佳慧：「所以我們全面檢視，我們所有門市的流程，包括整個內外場，還有我們進貨來源，希望能把這些事情，好好的跟顧客有個交代，我們也會負責。」

嘉義市衛生局副局長莊美如：「現場是沒有發現有病媒的情形，但是有發現一些環境衛生缺失，所以我們也立刻輔導業者，開立限期改善單，我們會持續追蹤這個案件，限期改善完複查。」

而衛生局說再複查不過的話，依據食安法會開罰店家，六萬以上的罰鍰。

