崩潰！羽田機場二航廈驚傳廁所大故障 7成馬桶「無法沖水」

日本羽田機場第2航廈今天驚傳廁所大規模故障，高達7成馬桶無法沖水，管理單位表示，航廈內144處廁所，有近7成馬桶因故障無法沖水，目前正全力搶修。

日本羽田機場。（示意圖／photoAC）

日媒《每日新聞》報導，根據負責管理航廈大樓的日本空港大樓公司表示，今天清晨約5時左右，防災中心首先通報異狀，發現近7成馬桶設備無法正常沖水，初步研判為設備相關問題，詳細原因仍在調查中。

報導引述日本空港大樓公司透露，約5年前也曾發生類似事件，航廈因設備故障發生供水異常，目前正一邊進行修復作業，一邊查明確切原因。

日本網友討論。（圖/翻攝日本雅虎新聞）

這起事件引發網友熱烈討論，有網友透露，附近東京單軌電車和京急電鐵沿線的洗手間，也出現大量長龍的現象，建議即將抵達羽田機場的旅客，盡量在機上先上廁所。

另一名網友認為「這是很嚴重的情況」，「羽田機場是日本最大的機場，如果70%的廁所無法使用，很多人會面臨緊急狀況。」還有網友推測，「我認為這可能與上野至東京線進出羽田站的工程有關」，希望廁所趕緊修復。

