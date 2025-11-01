崩潰！老婆孩子被砍殺「面目全非」 兇手竟是最好的兄弟

梁男（右）的妻兒全被好朋友殺死。圖／抖音@梁念霞

今年7月中國河南省發生一起母親和兩個孩子被殺的案件，先生由於在外地工作，所以逃過一劫，但先生事後卻發現，殺害自己老婆、孩子的，竟是從小一起長大、自己一直接濟對方的好朋友，讓他相當崩潰。

綜合中國媒體報導，今年7月25號晚上，在湖北工作的梁姓男子與老婆聊完手機，最後一句話打了「晚安」兩個字，隔天早上習慣性的傳訊息給老婆「早，又是想妳的一天」，可是老婆一直沒回覆，當時梁男第一反應就是找崔男去家裡看看。

梁男傳訊息給老婆，一直沒有得到回覆。圖／百度

崔男是梁男的好朋友，這兩年崔男父子沒地方住，梁男還把自己的工廠騰地方給他們住，也常常請他們父子來家裡吃飯，梁男的老婆都會特意幫崔男父子多炒兩個菜，一直都對崔男父子很友善。

梁男原本有幸福美滿的家庭。圖／抖音@梁念霞

但是梁男當天找不到老婆，打電話給崔男叫他幫忙去看一下，崔男卻支支吾吾的推託說自己有事，走不開。梁男馬上改打電話給岳父、岳母，半個小時後，岳母哭著打給話給梁男，說梁妻和8歲半的兒子、7歲的女兒都死了。

梁男的妻兒都被崔南砍死。圖／抖音@梁念霞

梁男傷心欲絕，馬上趕回老家，警戒線已經把小區樓圍了起來，梁男再次打給話給崔男，崔男說：「我早就到了，可樓封了上不去。警察要你老婆手機的開機密碼。」

岳母告訴梁男，說家裡冷氣被開到低溫16度，應該是兇手想延緩屍體腐敗，為逃跑爭取時間，後來警察跟梁男說，是崔男偷偷配了自己家的鑰匙，「我們全家都沒察覺，他還總來家裡吃飯，誇我閨女可愛，說要結娃娃親。」當警方告訴梁男說兇手是崔男時，梁男大為震驚，自己掏心掏肺對待的兄弟，怎麼成了滅門兇手？原來是因為崔男在外欠債，所以狠心殺了母子三人，偷走了梁妻身上所有的金飾，還把梁妻砍得面目全非。

梁男在家中祭奠妻兒。圖／抖音@梁念霞

崔男的父親事發後才發現自己的兒子殺了梁男家三個人，氣得渾身發抖說：「這個惡魔幹的不是人事，我真恨死他了！」但他說不知道兒子在外面有欠債。

現在梁男的妻兒已經火化安葬，崔男也已經被警方逮捕，但他始終沒有給一句解釋，有網友說崔男是被欠債逼的，也有人說崔男是嫉妒梁男的幸福家庭，但網友們都覺得這不能成為殺人的理由，都相當憤慨。



