崴寶11月底掛牌上櫃 樂觀看明年成長

崴寶將在11月底掛牌上櫃。圖為董事長姚旭初。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕機構整合廠商崴寶(7744)今年受惠AI需求帶動，今年營運持續成長，前三季營收已經超過去(2024)年全年，董事長姚旭初指出，今年營運成長強，而明年訂單能見度4至5個月、下半年新品導入，明年樂觀；崴寶將在11月底掛牌上櫃。

崴寶前三季累計營收17.3億元，年增75.6%，上半年稅後淨利2.07億元、年增97％，每股稅後盈餘(EPS)7.22元，今年營運成長主要受惠於AI業務，加上大客戶拉貨挹注，法人預估，在AI伺服器需求，加上網通產品升級等因素帶動下，今年崴寶營收有望創新高。

崴寶專注提供精密注塑、沖壓、CNC 機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術，旗下客戶約有6成是年度往來30萬以下客戶，也多有耕耘美國新創企業，因提供設計、樣品開發、供應鏈整合到量產交付的一站式服務，客戶黏著度也高。

崴寶指出，目前客戶涵蓋AI、雲端運算、車用、醫療等多項領域。姚旭初表示，今年第三季出貨較去年同期大幅成長，尤以AI伺服器週邊產品需求最強，目前著眼於增加台灣OEM客戶，強化營收成長；目前也正在與客戶共同研發散熱產品。

針對產能佈局，姚旭初指出，目前中國佔產能比重70%、越南則為30%，不過為因應客戶需求，越南正在擴產，二廠工程預期於明年第二至第三季完工投產，未來在產能全部建置完畢後，在產能滿載狀況下，越南將佔總體產能的8成、中國則為2成。

