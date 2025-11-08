嵐山竹子遭「模仿犯刻字」 被抓包竟回1句話！

國際中心／王靖慈報導

京都嵐山有名的「竹林小徑」，最近出現竹子被刻字、塗鴉的情況在「急速增加」。京都市發現大量刻字後決定先做試驗性處理——把近路邊的竹子「退後」一段距離或砍伐，讓遊客「碰不到」而保護原本的景觀。日媒影片中，甚至還拍到外國遊客「當場刻字」，且遊客還不覺得自己有錯，引發居民與政府高度關切。





根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，京都嵐山竹林小徑為觀光著名景點，是遊客必拍的打卡點之一，不過從今年春天起刻字和塗鴉案件增加，10月發現大約350根竹子被刻上英文、片假名、漢字、韓語等。嵐山商店街會長認為，塗鴉會產生模仿效應，只要看到有人寫，其他人就跟著寫，只能讓他們非常無奈，只能先用綠色膠帶臨時貼住塗鴉。影片中記者現場時還拍到4位外國觀光客準備刻字，隨後接受訪問時竟說「不知道這裡不行」，且態度輕鬆。

京都市因此在5日開會決議，先在靠近入口、約30平方公尺的市有地進行試驗性砍伐，由當地非營利組織與人力車公司志工協助退竹，並在入口加強宣導與設定巡守機制，希望能阻止破壞行為擴散。多數人支持退竹與加強罰則，認為政府應該同步推行教育宣導與增加現場管理，避免因觀光而侵蝕社區環境與居民權益，且如果不把損壞的竹子砍伐清除，一樣有機會引來模仿犯再次模仿。

