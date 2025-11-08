嵐山竹子遭「模仿犯刻字」 被抓包竟回1句話！
國際中心／王靖慈報導
京都嵐山有名的「竹林小徑」，最近出現竹子被刻字、塗鴉的情況在「急速增加」。京都市發現大量刻字後決定先做試驗性處理——把近路邊的竹子「退後」一段距離或砍伐，讓遊客「碰不到」而保護原本的景觀。日媒影片中，甚至還拍到外國遊客「當場刻字」，且遊客還不覺得自己有錯，引發居民與政府高度關切。
根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，京都嵐山竹林小徑為觀光著名景點，是遊客必拍的打卡點之一，不過從今年春天起刻字和塗鴉案件增加，10月發現大約350根竹子被刻上英文、片假名、漢字、韓語等。嵐山商店街會長認為，塗鴉會產生模仿效應，只要看到有人寫，其他人就跟著寫，只能讓他們非常無奈，只能先用綠色膠帶臨時貼住塗鴉。影片中記者現場時還拍到4位外國觀光客準備刻字，隨後接受訪問時竟說「不知道這裡不行」，且態度輕鬆。
京都市因此在5日開會決議，先在靠近入口、約30平方公尺的市有地進行試驗性砍伐，由當地非營利組織與人力車公司志工協助退竹，並在入口加強宣導與設定巡守機制，希望能阻止破壞行為擴散。多數人支持退竹與加強罰則，認為政府應該同步推行教育宣導與增加現場管理，避免因觀光而侵蝕社區環境與居民權益，且如果不把損壞的竹子砍伐清除，一樣有機會引來模仿犯再次模仿。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：嵐山350根竹子慘遭「模仿犯刻字」 遊客被日媒抓到竟回1句惹議！
更多民視新聞報導
日男大生罹癌逝後發死亡宣告 吸網3億人道別嘆：帥到爆！
布丁狗「摸摸地圖」竟引起熱議 3090萬人歪樓：那邊能摸嗎？
少女失聯7天真相曝光！躲奶奶家空房只為玩1物
其他人也在看
雙薪年收百萬「硬扛1900萬房」！ 小夫妻心累不敢生 假日還得去打工
雙薪年收百萬「硬扛1900萬房」！ 小夫妻心累不敢生 假日還得去打工EBC東森新聞 ・ 1 天前
到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro
微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨自由時報 ・ 10 小時前
50萬玩3個月「中國還韓國」 曝3原因被網大讚！
生活中心／饒婉馨報導台灣人喜愛出國旅遊，最常選擇飛日本、韓國。近日有網友在PTT發文詢問「如果準備50萬元出國玩3個月，中國大陸跟南韓哪一個玩的比較爽」貼文曝光後，網友幾乎都一面倒選擇中國，並提到3大原因；有另一派網友認為韓國美食更安心。民視 ・ 9 小時前
環球小姐頒獎變鬧劇！副主席飆罵佳麗「笨蛋」 現場失控眾人離席
（記者許皓庭／綜合報導）國際知名選美活動「環球小姐（Miss Universe）」近日在泰國曼谷舉行頒獎典禮， […]引新聞 ・ 1 天前
領普發萬元現金來新北玩！現金變旅程 入住享折扣
中央普發萬元現金衝一波，新北市觀光旅遊局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，結合業者推出多元方案，紛紛推出各種旅宿優惠方面，放大萬元現金價值，樂齡長者再加碼，要和全民一起拚經濟。觀旅局表示，像是大板根森林溫泉酒店推出「普發1萬元 板根再加碼」，預訂溫泉系列房型，續住第2晚享5折優惠，泡湯套票自由時報 ・ 11 小時前
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。鄭麗文昨則回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。對此，聯電創辦人曹興誠今天發文批評，鄭麗文當選國民黨主席後，不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，公開承認國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，「讓台灣人都變成中國人」。鏡報 ・ 11 小時前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 10 小時前
喝整鍋南瓜湯血糖飆破表！營養師揭澱粉真相
別再誤會南瓜！吃太多恐升糖。營養師揭密：南瓜不是蔬菜！短新聞SHOTNEWS ・ 11 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。太報 ・ 11 小時前
青鳥酸傅崐萁可當「萬年總召」 賴苡任反嗆：柯建銘掌權23年
立法院國民黨團7日召開黨團大會，38位藍委提案通過修正黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」的規定刪除，現任黨團總召傅崐萁可再繼續爭取連任。遭青鳥開酸是「萬年總召」。對此，國民黨前副發言人賴苡任8日反嗆，民進黨團總召柯建銘從2002年開始掌權至今已23年。中天新聞網 ・ 11 小時前
黃偉哲赴星推廣台南洋香瓜 駐星代表邀旅客來台觀光
（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）台南市長黃偉哲今天赴新加坡推廣農特產品，出席洋香瓜、大白柚等水果試吃活動，吸引當地民眾參與。駐新加坡代表童振源表示，台南融合文化、美食與科技，盼藉活動促進台星交流，邀請旅客赴台旅遊。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文出席追思共諜活動 學者：國民黨「以和平之名」服從共產黨
國民黨主席鄭麗文今（11/8）將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜將官吳石，引起輿論熱議。鄭麗文昨則回應，出席該活動是希望兩岸和解、和平。對此，成功大學電機系教授李忠憲嘆，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」只花了70年，但今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。太報 ・ 11 小時前
台灣人這些特質 外國人一眼就認出 全場爆共鳴
日前有民眾在社群發文表示，去韓國玩被當地人認出是台灣人，對方直呼「台灣人有一種氣息」，一眼就能分辨。對此，一名網友也分享，前陣子去越南旅遊，店員用英文詢問他是不是台灣人，說台灣人有種「Taiwan vibe（台灣的氛圍）」，讓原PO充滿疑惑「到底是什麼呢？」話題引發熱烈討論，網友留言大讚，台灣人氣質柔和、有禮貌、行為謙和、表情真誠，整體特質讓人感到親切。中時新聞網 ・ 1 天前
羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了
即時中心／ 林韋慈報導法國羅浮宮上月中發生國際矚目的珠寶失竊案，損失數字高達8800萬歐元（約台幣31億元），近期法國內部展開一連串有關安全系統的檢討，發現密碼過於簡易、安全系統仍像在上個世紀，館長德卡爾（ Laurence des Cars）也坦承羅浮宮需要改進安全系統。民視 ・ 11 小時前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 11 小時前
原畫再現！陳澄波《東台灣臨海道路》真跡 今起在日特展8天
即時中心／林耿郁報導台灣近代重要畫家陳澄波，經典畫作之一《東台灣臨海道路》真跡，今（8）天起於日本山口縣防府市政府8樓展出；這是該作時隔7年再次在日本公開亮相，同時也展出多件陳澄波的複製作品，展期至11月16日止。民視 ・ 11 小時前
揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞]爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
鳳凰增強為中颱 氣象署估下週一發海警、週二陸警
中央氣象署表示，颱風「鳳凰」於今(8)日清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。氣象署指出，若路徑與移動速度無太大變化，預計下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。氣象署說，今日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前