嵐閃電宣布3月推新歌〈Five〉 大野智「5年沒唱了」

「嵐」宣布將於3月推出新單曲。 圖／摘自X

日本人氣天團「嵐」，除了即將舉辦演唱會，今天（26日）突然透過官方宣布，將於3月4日推出全新單曲〈Five〉，屆時會以數位單曲形式發行，並自當日起在各大音樂平台開放串流與下載。此外，〈Five〉也將於5月31日推出CD單曲，僅於FAMILY CLUB STORE線上限定販售。

官方付費網站也同步公開影片，5名成員聊到新曲相關內容，櫻井翔回想起首次聽到這首歌時的心情表示：「哇，這就是嵐啊，真的很感動。」他也透露，這次錄音是5名成員分別進行。大野智則笑說：「（唱新歌）大概有5年左右沒唱了，不過聲音……有出來！」對自己的狀態展現信心，其他成員也笑著點頭附和「歌聲還是一樣好」。相葉雅紀則補充：「如果用一句話形容的話……就是一首很棒的歌，希望大家一定要期待！」

消息曝光後，隨即引發粉絲熱烈討論，「看到歌名就懂了」、「〈Five〉這個名字本身就很嵐」、「原本以為不會再有新歌」。嵐預計從3月13日展開《ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』》巡迴演唱會，並將於本次巡迴演唱會後停止團體活動。