嶺口國小寒假營隊開心玩AI

旗山區嶺口國小攜手屏東大學智慧機器人學系舉辦三天「機動戰士資訊科技育樂營」，透過機器人實作與趣味闖關，帶領偏鄉孩子從積木程式出發，開心認識AI與科技世界，點亮對未來的無限想像，共匯聚二十六位從一年級至六年級的小學員共襄盛舉。

主辦單位派出八位具備資訊素養且富有服務熱忱的大學生走入偏鄉校園，透過精心設計的機器人實作課程與充滿歡笑的大地遊戲，帶領孩子們跨越科技門檻，近距離認識人工智慧（AI）與邏輯運算，期望藉由溫暖的陪伴與互動，點亮學子對未來世界的無限想像。

除了嚴謹的程式訓練，該營隊特別設計了融合科技觀念的「大地活動」，將教室內的邏輯思考延伸至戶外操場；在旗山溫暖的陽光下，學員們分組進行趣味競賽，透過跨小隊的合作來突破關卡，讓科技教育不再侷限於銀幕，而是融入團隊互助與分享的價值中。

嶺口國小校長賴坤弘表示，看著原本對智慧機器模組感到陌生的孩子，現在能自信地在螢幕前操作相當高興。

這次與屏大智慧機器人學系的合作，為校內學生開啟了一扇通往未來的大門，尤其是看到偏鄉孩子能親手組裝機器人、撰寫積木程式，那種自信的神情是教育工作者最希望看到的成果。

特別感謝屏大團隊的投入，讓外界的專業資源能真正跨越地域限制，落實到每一位需要的孩子身上，彌補了城鄉間的資訊鴻溝。

屏大智慧機器人學系系主任鄭淵明教授指出，這份服務熱忱是大學社會責任（USR）的具體實踐，屏大師生秉持著回饋鄉里的初衷，期盼透過長期的互動，讓科技教育的養分能在嶺口這片土地上持續紮根。

這種「動手做」的教育模式，不僅讓冷冰冰的科技產生溫度，更讓孩子在每一次的嘗試中建立起自信心；嶺口國小校方亦提供完整場域支持，從設備完善的教室到綠意盎然的操場，皆成為孩子們探索科學奧秘的成長樂園。