嶺東科大參訪「化妝品界台積電」加興企業 深化產學鏈結培育創新人才

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《圖說》嶺東學園師長在嶺東科大校長陳仁龍（右三）率領下，至加興企業參訪交流。

【民眾網諸葛志一台中報導】為深化產學鏈結、培育符合產業需求的專業人才，嶺東科技大學攜手嶺東中學前往台灣化妝品包材產業龍頭加興企業參訪交流，並就人才培育、創新創業及產品設計等議題進行深入對談，為未來產學合作揭開新頁。

創立於1967年的加興企業，深耕化妝品容器及包材製造近六十年，憑藉完整的一條龍製造服務與卓越研發能力，成為眾多國際知名品牌的重要合作夥伴，被業界譽為「化妝品界的台積電」。近年更積極推動永續轉型，通過國際永續與碳管理認證（ISCC PLUS），展現企業在ESG與綠色製造上的堅實成果。而負責此次產學合作的營運長盧智源不僅是業界知名企業家，更是嶺東中學傑出校友。

廣告 廣告

為了將領先業界的實務經驗回饋學子，雙方在交流中敲定產學合作的全新藍圖，首波規劃由加興企業與嶺東科大設計時尚學院共同推動產品包裝設計競賽，讓學生直接面對市場需求與產業命題，透過實作累積實戰經驗，同時激發創新設計能量。此外，盧智源營運長也表達願意結合自身創業與企業經營經驗，協助母校推動創業投資與輔導機制，提供學生在資金、技術及市場資源等面向的支持，培育更多具備創新創業精神的人才。

嶺東科大校長陳仁龍表示，加興企業不僅是台灣產業的標竿企業，更是校友回饋母校、實踐企業社會責任的最佳典範。透過此次交流，雙方在人才培育、包裝技術創新及產業研發合作等面向建立良好基礎，未來將持續深化合作，共同培養具備國際視野與實務能力的專業人才。

加興企業營運長盧智源則表示，企業的成長來自人才培育與創新能量的累積，希望藉由與嶺東科大的合作，將產業實務經驗與學術創新結合，協助青年學子提前接軌職場，也為台灣化妝品產業注入更多創新動能。