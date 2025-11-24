嶺東科大宇宙動漫祭 設計魂點燃次世代創意基地
【民眾網諸葛志一臺中報導】在鼓勵學子「羽眾不同」、展翼創新的精神下，嶺東科技大學「設計時尚月」系列亮點活動「2025 嶺東宇宙動漫祭」，於22日在春安校區舉行。這場由設計學院「動漫遊戲美術應用學士學位學程」主辦、視覺傳達設計系協辦的年度盛典，以 COS 動漫派對為核心，成功整合舞台競演、專業棚拍、主題市集等多元內容，吸引大批動漫愛好者與在地社群參與，展現嶺東科大在動漫教育上的深耕成果，更為中部培育次世代創作者注入強勁活力。
本屆動漫祭是繼 6 月「萌動季」之後，嶺東科大再度舉辦的大型 COSER 展演活動，活動從企劃、視覺設計到現場執行，皆由師生跨域協作完成，尤其是漫美學程新生也全程投入觀摩與場務，在真實的展演情境中體認流程細節，有效落實「做中學」的教育理念。
活動現場熱鬧非凡，專業棚拍區吸引眾多 COSER 排隊拍攝，動漫市集則帶來周邊創作交流。本屆共有 23 組演出，角色橫跨經典動畫、遊戲、原創與古風美學，他們透過音樂吹奏、情境劇與動作編排，以肢體、情緒與敘事節奏賦予角色生命，現場掌聲與快門聲此起彼落，展現台灣 Cosplay 社群的熱情與專業度。
活動特別邀請四位資深 Cosplay 專家擔任評審，包括國際賽事評審「吂」、妝造專家莎拉、古風還原高手堅果，以及Cosplay服裝製作教材作者鼬鼬。評審群不僅提供專業回饋，更親自登台示範，為學生帶來舞台敘事力與角色魅力示範。
評審強調，優質 Cosplay 表演必須連結音樂舞感、角色情緒與動作節奏，並精進服裝工藝、妝容細節與整體完成度，才能真正讓角色「活」在舞台上。最終，由「佐上鼬下」以動人詮釋《火影忍者》兄弟情的舞台劇獲得第一名。第二名為〈鏡音雙子〉組，以精湛演繹虛擬歌手魅力脫穎而出，第三名則由首次登台、以細膩情緒詮釋《我妻由乃》的〈小遙〉獲得。
嶺東科大校長陳仁龍表示，「宇宙動漫祭」不僅展現嶺東青春創意能量，更呼應今年設計時尚月「羽眾不同」的核心精神，為熱愛動漫美術的青年提供舞台。他進一步透露，為建構更完整的教育與產業鏈結，培育新世代創作者，學校規劃將「動漫遊戲美術應用學士學位學程」未來更名為「動漫遊戲應用系」，期望成為中部動漫產業的專業人才基地。
