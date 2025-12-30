林清陽

昂然高亢的歌聲

在典雅的山莊流淌

俯瞰溪水的丘陵台地

彷彿君臨天下的國王

縈繞一曲飲酒之歌

敲開山水隱密的心房

油然而生的尊貴

瀰漫在宮廷的高牆

蒼綠蓊鬱的森林

也許只有出世的菩薩

才能在迷茫之中

尋找失落的千年知音

漫長歲月的等待

在累世的樹下結果

儘管茫然閉上雙眼

卻也構築了累世的因緣

歌聲從來沒有旋律

撿拾掉落在內心的音符

重新回到寂寥而蜿蜒的小徑

就會在虛擬的夢境團圓

（圖：林清陽提供）