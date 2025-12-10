巔峰單簧管四重奏登臺 展現細膩富層次音色魅力

記者黃朝琴／臺北報導

「巔峰單簧管四重奏」音樂會本月13日將於臺北生技園區多功能廳登場，除帶來經典獨奏及室內樂作品，特別邀請臺灣知名單簧管家陳威稜共同演出《草螟弄雞公》臺灣民謠，透過細膩純熟演奏能量，展現單簧管細膩又富層次音色魅力，更以實際音樂示範，啟發下一代對單簧管藝術的熱情與想像，邀大家進場聆聽無與倫比的單簧管聲景。

「巔峰單簧管四重奏」（Meridian Clarinet Quartet）成立於2023年，由4位旅美任職於美國頂尖樂團的單簧管首席音樂家組成，分別為美國聖保羅室內管弦樂團單簧管首席金常潤、美國巴爾的摩交響樂團單簧管首席翟耀光、美國國家交響樂團單簧管首席馬麟、美國聖路易斯交響樂團低音單簧管黃姿穎。

「巔峰單簧管四重奏」的音樂不僅展現藝術的極致，更傳遞教育的使命，該團長年深耕教育現場，至今已在美國各大學校以及城市舉辦音樂會與大師班，以及與當地單簧管學生與老師合作舉辦交流音樂會。

這次在臺演出節目精選多首風格迥異、極具代表性的曲目，展現單簧管音樂豐富的表現力。其中，戈貝爾的《給單簧管與鋼琴的幻想曲》為單簧管演奏者必選的重要作品，透過細膩線條與自由揮灑的語法，體現單簧管的高度可塑性。

羅森布拉特《卡門幻想曲》則以耳熟能詳的歌劇主題為基礎，融合華麗技巧與戲劇張力，長年深受世界各地樂迷喜愛。

臺灣民謠《草螟弄雞公》由李翰威老師重新改編，將由陳威稜與巔峰單簧管四重奏共同演出，以現代編制詮釋家喻戶曉的童謠旋律，別具亮點。在同一舞台上，聽見巔峰四重奏的精湛演繹，與陳威稜的音樂詮釋相遇，對單簧管愛好者而言，是極其難得的現場體驗。

陳威稜是臺灣單簧管界重要的指標人物，30餘年的音樂旅程，從金曲獎肯定、國際音樂節邀演，乃至世界各地的大師班與評審席上發光，他以深厚的音樂語彙與跨越世代的影響力，陪伴並啟發無數樂迷與後進。

取自魔笛四重奏改編的柴科夫斯基《小提琴協奏曲，為單簧管與單簧管四重奏》第二及第三樂章，特邀樂壇新秀謝禮謙、游子逸分別擔任獨奏，綻放青年學子無限潛力。

最後，柴科夫斯基《胡桃鉗組曲》改編為單簧管四重奏版本，透過單簧管溫暖又富層次的音色，為聽眾呈現12月節慶氛圍中最具代表的幸福聲景。

「巔峰單簧管四重奏」音樂會將於本月13日在臺北生技園區多功能廳登場。（台北愛樂文教基金會提供）

陳威稜是臺灣單簧管界重要的指標人物，即將與巔峰單簧管四重奏共演臺灣民謠《草螟弄雞公》。（台北愛樂文教基金會提供）

「巔峰單簧管四重奏」音樂會，特邀單簧管游子逸助陣。（台北愛樂文教基金會提供）

「巔峰單簧管四重奏」音樂會，特邀單簧管謝禮謙助陣。（台北愛樂文教基金會提供）

「巔峰單簧管四重奏」音樂會，特邀鋼琴王一心助陣。（台北愛樂文教基金會提供）