川企用白菜價造導彈 網傳1枚「馭空戟1000」70萬人民幣
「中國民企造出「白菜價」高超音速導彈。已量產！射程1300公里！覆蓋日本全境。」近日，四川民企研製高超音速導彈的消息引起強烈關注，其宣傳片中更直接出現日本目標。相關企業凌空天行表示，該款飛行速度達5-7馬赫的「馭空戟1000」高超音速導彈基本型已成功實現量產，可實現成本降至傳統方案的10%。專家認為，若此導彈每發造價真的能做到美國導彈的2%左右，「敢打一發中國還你43發！」
來源：YouTube
針對網傳「『馭空戟1000』高超音速導彈單價人民幣70萬（約9.89萬美元）一枚」的說法，凌空天行公司人士表示，這一價格「是外界根據零散信息自行推算後傳播的」。其表示具體價格無法透露，「但『低成本、大規模生產』是公司明確的發展方向，核心是依託中國現有的工業基礎，打破傳統導彈動輒數千萬一枚的高成本壁壘。」
綜合財聯社、江蘇新聞等報導，凌空天行於2018年在北京成立，公司在網頁介紹其為國內唯一從事高超音速飛行技術與應用服務的商業航天企業，具有全系統覆蓋的高超音速飛行器總體設計能力。
根據公司提供的產品說明，通過選用商用產品（如車規級芯片）、借用工業產線（汽車自動化產線）、利用社會產能（民用建材產能），「馭空戟1000」可實現成本降至傳統方案的1/10。
關於如何實現極致降本，凌空天行戰略總設計師陸宏志在「像製造汽車一樣製造火箭」一文中主張，借鑒汽車製造的通用化、標準化和規模化方式，通過工業標準件替代航天標準件、將淘寶購買的攝像頭改造為航天攝像頭、將建築水泥改造為高超飛行防熱材料等方式降低成本。
凌空天行發布的資料顯示，「馭空戟1000」高超音速導彈核心參數包括500-1300公里射程、5-7馬赫飛行速度及360秒動力巡航時間。該導彈具備自動識別目標、躲避威脅等智能特性，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇實施精準打擊。凌空天行並透露，集成人工智能決策與集群協同能力的「馭空戟1000」智能型正處於全力研製階段。
據凌空天行北京辦公大樓的公司人士透露，引發熱議的「馭空戟1000」高超音速導彈已於日前發射，而網傳有關導彈的視頻中，「沙漠靶場實彈發射、命中爆炸等畫面為真實場景，而瞄準航母等畫面則為動畫特效。」
他強調，所有發射活動均已在發射前按規定完成備案，「全程嚴格遵守規定，合規性毋庸置疑。」
「所有研發與生產活動均嚴格符合相關規定，合規性有充分保障。」上述公司人士介紹。據介紹，公司技術團隊具備研發與生產「馭空戟1000」所需的所有專業領域，並配備對應專業技術人員。
