川伯來了！傳李四川選新北市長團隊成形 侯友宜：人民作主

2026地方大選即將來臨，全國最大縣市新北市的市長選戰備受關注，民進黨已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨方面傳台北市副市長李四川的競選團隊已經成形，新北市長侯友宜回應市長人選由人民決定。

李四川資料照。（圖／中天新聞）

侯友宜今（15）日出席活動時，被媒體問到蘇巧慧、李四川已紛紛就位，同樣有意角逐市長的現任新北市副市長劉和然，是否也應加把勁？侯友宜表示，選舉是人民作主，選票在人民手中，由人民決定未來的市長人選。

侯友宜資料照。（圖／中天新聞）

侯友宜強調，市府團隊的首要目標是團結一致，專注於市政發展，每一個人在自己的崗位上全力以赴，齊心齊力，在推動政策的過程中贏得民眾的信賴，這才是市府團隊的目標。

另一方面，蘇巧慧的參選已獲得民進黨內的支持，並有多位黨內人士背書。蘇巧慧日前在公開場合表示，她不會預設對手，將以積極的態度面對選戰，努力爭取選民的認同。

蘇巧慧資料照。（圖／中天新聞）

根據近期網路民調顯示，李四川的支持度在多位潛在候選人中領先，但蘇巧慧的支持者也展現出強大的凝聚力。隨著選舉日益臨近，藍綠雙方的競爭將更加激烈，選情發展備受關注。

