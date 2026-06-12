川伯出席新北市商業會活動 重申推動蘆社大橋興建創造就業

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國民黨新北市長參選人李四川今（12）日晚間出席新北市商業會理監事會議，李四川表示，對於產業界面臨用地不足、土地成本過高等問題，未來將以務實經驗系統性規畫，協助產業解決問題，根留新北、創造更多年輕人的工作機會，並持續協助產業轉型發展。







李四川指出，新北市擁有完整的產業基礎，從傳統產業到高科技產業皆具備發展優勢，但近年來許多企業面臨土地取得困難、租金持續上漲等問題，不少產業因此被迫外移至桃園或其他縣市。



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李四川表示，未來將推動產業用地整體規畫，透過區段徵收、市地重劃，規畫產業空間，並由政府興建標準化或客製化廠房，以合理租金提供企業使用，協助企業降低營運成本，讓更多企業願意根留新北。







談到高科技產業布局，李四川重申，未來將推動蘆社大橋興建，結合大眾運輸、快速道路等交通路網，串聯南港軟體園區、內湖科技園區、北士科及新北產業聚落，包括蘆洲、五股、板橋、土城及新店等地，打造AI科技廊帶，讓更多高科技產業進駐新北、帶動區域發展。







李四川說，侯友宜市長推動五股垃圾山整治及產業環境改善，為地方發展奠定良好基礎，未來除了五股以外，淡水、土城地區也都具備發展高科技產業的潛力，未來將以具體規畫打造產業聚落；另有關工業區面臨空間不足問題，未來也將持續推動工業區立體化，務實地解決產業需求，打造更友善的產業環境，讓企業根留新北、青年在地就業。

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