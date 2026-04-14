川伯只贏對手一個百分點 吳子嘉曝「這大咖」進場就拉開了

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根據《美麗島電子報》13日公布的新北市長民調，藍綠對決時，國民黨參選人李四川僅贏民進黨參選人蘇巧慧一個百分點，兩人幾乎打成平手。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析指出，新北市長侯友宜助陣力道還不夠，一旦侯、李合體掃街，與蘇巧慧的差距自然就會拉開。

根據民調，藍綠對決時，李四川支持度35.5%、蘇巧慧34.5%、不投票／投廢票10.3%、未明確回答19.6%。在是否適合擔任新北市長部分，李四川、蘇巧慧皆獲獲超過四成選民的「適任」認可，但蘇巧慧以43.5%小勝李四川的41.5%。

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針對民調結果，李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考。李四川會持續深入基層，聆聽民眾聲音，用看得見的實際政績、使命必達的執行力，提出市民需要的政見，帶動新北市的未來發展，結合更多人的力量，全力為新北市打拚。

吳子嘉在《董事長開講》表示，新北市藍綠現在五五波，他認為最主要的原因是侯友宜助陣力道還不夠，雖然侯友宜、李四川有一起吃飯、同台，但新北市府還沒有動起來，侯也還沒開始陪同李四川掃街，一旦侯、李合體掃街，市長一進場，五五波就拉開了。

吳子嘉也直言，民進黨若提名立委沈伯洋選台北市長，新北市局勢又會不同，沈伯洋「百分之百」會拖累蘇巧慧選情，「沈伯洋來了，蘇巧慧保證再見」，沈伯洋可以說是李四川的貴人。

此民調由美麗島電子報委託進行，由戴立安設計問卷與分析，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年4月8至4月10日進行，以設籍新北市且年滿20歲民眾為對象，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）進行調查。

以住宅電話與行動電話雙架構為抽樣，本案在CATI系統內建的中華電信新北市住宅電話資料庫以「等比分層隨機抽樣」抽出電話門號進行隨機跳號（RDD）處理，替換電話門號末2碼以觸及未登錄住宅電話。本案行動電話號碼樣本主要來源依據數位發展部公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼）進行抽樣，並對後5碼隨機跳號處理，樣本次要來源是彙整既往調查等的新北市行動電話號碼，而且是以樣本主要來源為優先、次要來源為輔助，提供訪員進行撥號訪問。成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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