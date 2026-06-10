川伯合體獅友燃爆選戰基層 強勢重申「蘆社大橋」建構雙北 AI 產業黃金廊帶

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

圖／李四川競選辦公室提供





年底新北市長大選戰鼓頻催，藍營母雞深耕基層、搶攻社團選票戰力全開！國民黨新北市長參選人李四川昨（9）日晚間，馬不停蹄接連奔赴國際獅子會 300B2 區「大漢獅子會」與 300B1 區「三重獅子會」的感恩盛會。

面對滿場基層獅友、地方仕紳高舉雙手、熱情簇擁，全場高喊「市長好」與「凍蒜」的沸騰氣勢，李四川再度發揮實幹工程師的暖男魅力。他感性致詞表示，做了一輩子工程，深知「工程只能讓城市的建築與規模變大，但唯有獅子會長年無私的公益之愛，才能讓這座城市變得真正偉大！」李四川更在現場當場端出政策大菜，強硬重申當選後將以最高效率興建「蘆社大橋」，強勢咬合雙北交通、建構「雙北 AI 產業廊帶」，獲得台下千名支持者熱烈響應，爭相湧上台握手、合影，氣勢席捲三重與大漢溪畔。

大工程師的柔性告白！李四川：一坪地能蓋十倍樓，但社會溫度要靠獅友填滿

昨日晚間的獅子會聯誼晚宴，席開百桌、場面浩大。李四川一進場即展現極高的庶民親和力，逐桌與基層幹部握手致意。

廣告 廣告

李四川在致詞時拋開嚴肅的政治口水，以自己 42 年的公職工程生涯做引子進行感性對話。「我們搞工程、做建築的人，拿著一張藍圖、一坪土地，就可以運用都市計畫和營造技術，蓋起好幾倍樓地板面積的摩天大樓，這能讓一座城市的硬體與天際線『變大』。」李四川話鋒一轉強調，但是大樓蓋得再高、馬路開得再寬，如果社會角落沒有溫度，城市就只是冰冷的叢林。

他由衷感謝所有獅兄、獅姐長年以來不求回報地深入鄰里、慷慨解囊幫忙弱勢族群。李四川大讚，這份穿透基層的無私大愛，才是支撐台灣社會最重要的柔性穩定力量，也是真正「讓新北市從『大城市』翻轉為『偉大城市』的關鍵靈魂」。他特別代表基層市民，向在場默默奉獻、出錢出力的全體獅友表達最崇高的敬意。

下達基建特急令！川伯擘劃「蘆社大橋」大戰略，北士科直通蘆洲、五股

除了感性訴求，李四川更重磅端出未來新北市的產業與交通宏圖，精準直擊新北與台北通勤大動脈長年塞車的痛點。

李四川鄭重承諾，年底順利入主新北市府後，將會以最快速度、將「興建蘆社大橋」列為首要推動的核心旗艦基建：

1.打通雙北科技任督二脈： 透過「蘆社大橋」的戰術穿透，直接將台北市產值大爆發的「北投士林科技園區（北士科）」，跨河經由路網緊密串聯至新北市的蘆洲區與五股區。

2.全面咬合雙快速道路： 大橋開通後，將全面整合台 64 線與台 65 線兩條南北向快速道路，將產業觸角一路延伸、幅射至土城、新店、板橋等核心衛星城市。

3.翻轉升級「AI 產業廊帶」： 沿著這條交通黃金軸線，引進全球最新智能科技、5G 邊緣運算與智慧製造供應鏈，打造兼具高速通勤與高薪就業機能的「AI 產業廊帶」，讓前瞻科技高薪產業在 29 區落地生根，實質實踐兩市共治、共榮且共好的大台北一體化新局。

李四川務實地表示，自己不習慣講好聽的政治政治口號，但只要是承諾過市民的政見，就一定會像當年蓋各大重大工程一樣，流汗流淚也絕對「說得到、做得到」！大氣魄的政策宣示瞬間點燃全場熱情，支持者紛紛舉杯高呼「凍蒜」，也為當晚的社團送暖活動畫下無比激昂的句點。

更多新聞推薦

● 民眾黨質疑蘇巧慧妹蘇巧純獲補助涉圖利 文化部：黑潮計畫未補助過akaSwap