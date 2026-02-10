川伯將鬆口選新北？簽約輝達後報告「參選決定」

台北市副市長李四川。（圖／東森新聞）





台北市副市長李四川明天（2/11）即將代表台北市府與輝達簽約，就在此時，李四川終於鬆口，強調簽約後，就會向市民報告參選動向，而他也感謝新北市民的支持，更大讚侯友宜的政績值得自己學習。

記者vs.台北市長蔣萬安：「你現在要進去把他攬牢牢嗎？（哈哈哈哈哈）。」

台北市長蔣萬安這聲大笑，絕對充滿無奈，就算抱再緊也沒用，握不住他放下也罷，因為蔣萬安即將在台北這座城市遺失川伯。

記者vs.台北市長蔣萬安：「李副剛剛沒有否認這是他最後一次的市政會議，你要對他唱在這座城市遺失了你嗎？（沒有，我想今天我們一樣就是市政會議）。」

這回真的接不下去了齁，因為台北市副市長李四川，11號就會代表台北市府與輝達簽約，階段性任務完成，是否參選新北，之後會向市民報告。

台北市副市長李四川：「這段期間從所有的民調，我也得知，大概新北市民對我的這個支持，那我非常的感謝，我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定。」

這是近期最直接的表態，李四川的決定或許不用等到本人說，因為新北市議員擬參選人何元楷，就已經高掛新北就愛李四川的看板，甚至與侯友宜的會面有了突破，在日前板橋里長聯誼會，兩人有交集有談話而且很關鍵。

台北市副市長李四川：「當然也跟侯市長，就市政的部分跟他請教，那說實在，他的政績是值得我來學習。」

對比川伯此刻打出尊侯牌，綠白參選人是勤跑基層拜票。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「台灣隊加油新北隊出發。」

蘇巧慧在林口市場向選民拜年，希望能拉高支持度，另一頭民眾黨新北市長參選人黃國昌，也帶著小雞在中和景新街市場掃街，姿態很低一一問好，想獲得選民支持，如今李四川的明確表態，大大影響新北市長參選局面，或許讓藍營基層，終於能鬆口氣看到贏面。

開跑了？ 川伯赴「板橋」餐敘 侯「同框」讚：優秀

