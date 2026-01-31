川伯發文住新北 首談城市願景

立委洪孟楷1月31日舉辦北海岸服務處喬遷活動，新北市長侯友宜致詞完後離場前與剛到的立法院長韓國瑜碰上，兩人簡單寒暄握手致意。（吳嘉億攝）

年底新北市長選戰，民進黨、民眾黨人選已確定，國民黨方面，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然被視為熱門人選，其中李四川迄未表態爭取參選，只承諾「如果黨有需要，我不排斥承擔」，但1月31日在臉書發文行銷北市內湖樂活夜櫻季活動，表示「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」，首度談到新北市的城市願景，引發網友熱議。

國民黨中央、新北市黨部一再宣稱預計1月底前辦「李劉會」協調，而後又改口，以李四川近期仍忙於輝達進駐北市，簽約儀式預計於農曆過年前完成為由，協調會延至2月初舉辦，並表示「李劉會」若談得成就圓滿，若談不成就辦初選，2月15日前會確定人選。

但據了解，李四川認為他並未「主動」更未「爭取」參選，因此對「李劉會」、「協調」等安排，持高度保留態度。不過昨天他在臉書發文行銷樂活夜櫻活動，仍引起聯想及熱議。

他發文說，櫻花雖然只開了2成，但花蕾飽滿，春節前滿開一定美豔，請大家搭捷運來賞夜櫻，「有花的城市，才有品味。我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」此文一出引來許多網友留言表達支持，「未來新北市長川伯說的很好」、「川伯最棒！新北需要您」、「唯一支持的新北市長人選」、「新北需要川伯，川伯篤定當選」。

新北市長侯友宜與立法院長韓國瑜、國民黨新北市黨部主委黃志雄等人昨出席立委洪孟楷北海岸服務處喬遷活動，3人錯開未同台，不過，對於媒體追問新北市長人選，也都笑而不談。