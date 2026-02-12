川伯請辭要送哪首歌？ 蔣萬安列「歌單」：笑說過年練習

李四川宣布請辭副市長，蔣萬安表示川伯不管在哪裡，他都全力支持。（圖：蔣萬安臉書）

李四川昨天完成與輝達簽約儀式後請辭北市副市長、準備投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安今天（12日）強調：無論川伯在哪都會全力支持；至於要不要練一首歌送給李四川？蔣萬安列出歌單：「祝你幸福」、「手放開」和「勇氣」，大家希望聽他唱哪一首？（張柏仲報導）

李四川昨天宣布請辭副市長，蔣萬安被問起是不是已經准辭時回應表示，川伯不管在哪裡，他都會全力支持。

至於有沒有特地練歌要送給川伯？蔣萬安則笑說：給他一點時間練習，過年順便練歌；還反問媒體希望聽他唱什麼？

媒體詢問這時候該唱「祝你幸福」還是「手放開」？蔣萬安則說網路上有人建議他唱李聖傑的「手放開」、張震嶽的「愛我別走」和梁靜茹的「勇氣」，還看到有人要他唱Lady GAGA的「Hold My Hand」，問大家要他唱什麼？給他一點時間練習。

對於外界期待蔣萬安和李四川可以形成「雙母雞」效應，甚至可以外溢到藍營選情比較艱困的縣市拉抬聲勢，不過蔣萬安只說，現在最重要的是讓所有市民朋友都能過個好年，他只喊出「恭喜發財」、「金馬尚讚」！對於李四川請辭後第三副市長何時確定？蔣萬安則回「就算是人力銀行也要放年假吧？」