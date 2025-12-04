川伯讚蔣各方面比他強 議員諷新北要你幹嘛

▲李四川讚蔣萬安「各方面比我強」，新北市議員卓冠廷質疑為何新北要一個各方面比蔣弱的市長。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2026大選逼近，台北市副市長李四川昨日接受專訪時鬆口表示，若明年國民黨舉辦新北市長初選會去參加，也不擔心自己離開會讓台北市長蔣萬安傷心，「他各方面都比我強」。對此新北市議員卓冠廷今（4）日表示，建議李四川留在台北不要來，「要各方面比蔣萬安弱的新北市長幹嘛？」

李四川鬆口稱若黨內舉辦初選會參加並辭去副市長一職，更稱自己離開蔣萬安不會傷心，「他各方面都比我強」。

對此卓冠廷建議李四川留在台北別離開，質疑新北要一個各方面都比蔣萬安弱的市長幹嘛？「放過我們好嗎？」

