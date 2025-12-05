川伯選新北問老婆 蔣：我有經驗

距離百里侯之戰不到1年，國民黨由誰參選新北市長備受矚目，除新北市副市長劉和然有意參選外，呼聲相當高的台北市副市長李四川也表態願意參加國民黨初選。國民黨台北市議員汪志冰、秦慧珠等人於5日市議會市政總質詢時，送上花束、蔥、菜頭以及春聯等物祝福李四川，但李態度仍相當低調，還喊出「議員包中」等語，將祝福語回送議員們能順利連任。

汪志冰昨質詢時準備4幅春聯，供市長蔣萬安及李四川抽取，李抽到「好彩頭」、「包中」等祝福語，他也現場直接高喊「汪志冰，好彩頭」、「汪志冰，議員包中」，引起現場笑聲不斷，汪志冰笑回這些祝福語是要送給蔣、李，「不要一直轉嫁給我啦」。

廣告 廣告

汪志冰詢問李四川，參選市長茲事體大，是否有詢問親屬、家人意見？李四川則直白表示「我太太、我所有的家人都反對我選舉。」再度引發現場笑聲，蔣萬安也在一旁打趣表示「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的『老闆（太太）』，要好好溝通。」

李四川強調，太太就是家裡的領導，一定要特別尊重。汪志冰則直言李很大膽，「還沒經過太太的同意，就表態要參加初選？」李則表示，如果未來真的去登記，還是會先徵求太太的同意。

汪志冰接著表示，未來若李四川真的參選，2人會不會相互站台？蔣萬安則表示，市府團隊任何人有需要，他都會全力相助；李四川則未正面回應，僅打趣表示「我們2個人現在就同台。」