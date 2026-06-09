川伯「三重」台語遭疑 嗆綠「笑死人」：蘇貞昌也這樣說

國民黨參選人李四川，端出六大動物治理政見，爭取飼主支持。（圖／東森新聞）





藍綠新北選戰持續攻防，國民黨參選人李四川，端出六大動物治理政見，主打設立市立動保醫院、認養毛小孩免費看診等措施，爭取飼主支持，同時也回擊綠營質疑他說「三重」的台語發音不正確。另一方面，民眾黨則質疑，蘇巧慧妹妹相關補助案，沒利益迴避。對此蘇巧慧陣營反擊，烏龍爆料。

國民黨新北市長參選人李四川，抱毛小孩像抱寶寶，參訪動保績優社區，也要祭出六項動物治理升級政策。國民黨新北市長參選人李四川：「設立一個新北市市立動保醫院，只要拿出認養的證明，以後到這醫院來，掛號還有看診我們免費，推動我們公有的毛寶貝生命紀念園區。」

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其他政見還包括成立「野生動物救傷收容中心」，推動動物之家轉型升級，強化毛寶貝產業管理，建立智慧動物治理平台，希望能精準打中民眾需求。李四川更要回擊，民進黨質疑他對三重的台語發音不標準，似乎對新北市不太熟。國民黨新北市長參選人李四川回應，講到這真的笑死人，我講六十幾年台語，說實在這是我的母語，我對手的爸爸蘇院長，他也講三重，還有賴清德總統，他也是講三重，為了選舉，連母語也拿來抹黑。李四川火力全開，競選辦公室也翻出影片，回擊綠營。

同時間民眾黨也發起攻勢，再打蘇家爭議，指控蘇巧慧2025年護航文化部黑潮計畫預算，結果蘇巧純擔任執行長的威如科技旗下平台，陸續領到經濟部及文化部補助共594萬6000元。

民眾黨新北板橋議員參選人林子宇表示，這不就是一種，內神通外鬼，把國家的錢當自家的錢，在搬運的具體實證嗎。蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將則回應：威如承攬任何公標案，都跟蘇巧純沒有關係，請李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。

選戰倒數面對藍白夾擊，蘇巧慧陣營努力回擊，攻防戰火持續延燒。

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