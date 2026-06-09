川伯6大動保政策 守護毛寶貝

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國民黨新北市長參選人李四川（右二）9日前往參訪新店動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，發表六大動保政見。（柯毓庭攝）

國民黨新北市長參選人李四川9日前往參訪新店動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，發表六大動保政見，期盼將新北打造為有制度、有專業的動物友善城市。對於綠營批評他「三重」台語發音不標準，他反嗆「我講60幾年的台語，這是我的母語，也是台灣的母語」；台北市長蔣萬安也說，兩種說法都通。

李四川指出，動保六大政見包含設置「新北市立動保醫院」，建立公共動物醫療照護系統。未來凡認養新北市動物之家犬貓的市民，可憑認養證明享有免費基本照護服務，並推動「公有毛寶貝生命紀念園區」。

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新北市野生動物救傷與人獸衝突日益增加，成立「野生動物救傷收容中心」可讓野生動物救援從臨時處理，升級為完整制度。另透過推動「動物之家」轉型升級，讓動物之家成為長照醫療、行為訓練與生命教育平台。

此外，強化毛寶貝產業管理，透過加強抽驗，讓市民寵物用品買得安心、用得放心。建立智慧動物治理平台，以地圖化、派工化、追蹤化與數據分析方式，讓動物資訊更準確、權益更有保障。

李四川遭綠營批評「三重」台語發音不標準，李回擊「我講60幾年的台語，這是我的母語，也是台灣的母語」，為了選舉連母語也拿來抹黑。蔣萬安昨在市議會總質詢被問到「三重」台語讀音，他用台語回答，「太太教他唸三重埔（Sann-ting-poo），但你說三重（Sam-tiong）也會通」。