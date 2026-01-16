昔有愚公移山，今有川公移神山。九旬愚公移的是擋住出路的太行、王屋兩座大山，靠著毅力感動天帝，派了大力神將山背走；美國總統川普八旬川公，要移的不是擋路大山，而是要把台灣護國神山台積電移至美國，憑的是霸權威勢。

川公移山不是說著玩的。美國商務部宣布台美達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，及2500億美元的信用保證，交換輸美商品的關稅降至15％。協議雖讓傳統產業吃了定心丸，付出的代價卻是雙手獻上半導體產業。

當政府從總統、閣揆以降乃至名嘴，敲鑼打鼓宣稱「談判大成功」；美國商務部長盧特尼克受訪時一句「台灣得讓川普高興」，當場掀底。賴政府卻還在歡呼、搞認知作戰，這樣的場面，國人真能放心？

盧特尼克明指所謂讓川普高興，就是要在川普任內將台灣半導體供應鏈與產能4成轉移至美國本土。因此台美協議看似把關稅壓到15％，但代價藏在細節：不只投資與信用保證上看5000億美元，還把半導體供應鏈「搬家」當伴手禮，綠營卻自我催眠成「台灣模式」。

對比日韓與美談判，內容、時程、底線對國內說得清清楚楚；台灣一路黑箱，最後同樣15％，卻付出更高代價。諷刺的是，卓揆說「主峰仍在台灣」，但美媒已披露台積電在亞利桑那還要再蓋至少4座新廠，屆時主峰恐怕搬到美國。

這是川公移神山的詭計。川普要的不只是示範廠，而是把產能、供應鏈與配套一路搬至美國，連先進封裝與研發中心都被納入藍圖。「美積電」絕非戲言，當川普高興了，少了護國神山的台灣恐欲哭無淚！