川准輝達H200晶片出口中國 啟動120億農業援助

美國總統川普周一宣布放寬輝達對中國出口H200晶片的限制，允許向「核准客戶」銷售，但需將25%的銷售收入上繳美方。他強調這個政策可以促進半導體產業回流美國，增強製造業並支持美國就業。同時，川普力促北京當局兌現採購美國大豆的承諾，並推動「農業橋樑援助計畫」，藉關稅收入為農民提供120億美元的資助。至於中國的外貿表現，上個月雖然出口轉跌為升，並提前達成1兆美元順差紀錄，但與歐盟間的貿易不平衡問題日益嚴重，法國總統馬克洪坦言如果未能改善，可能得祭出關稅應對。正在中國訪問的德國外長也高度關注這個議題。

輝達執行長 黃仁勳(12.03)：「我認為我們是史上第一家，被(美中)雙方同時禁止(進入中國)的公司。」

黃仁勳上周才剛自嘲，輝達的晶片遭美中兩國聯手禁止「登陸」。美國總統川普周一(12月8日)隨即鬆開管制。

川普透過社交媒體表示，將允許輝達向中國的「核准客戶」，出售相對先進的H200晶片；但同時，輝達將向美方「上繳」25%的中國銷售收入。而同樣的晶片銷中鬆綁兼上繳政策，也適用於超微(AMD)等其他美國晶片公司；至於這些上繳的收益，將與進口關稅同時徵收。

美國總統 川普：「我們的半導體產業跑到台灣了。如果你有一位總統，對半導體加徵100%到200%的關稅，我們的半導體產業就不會外流。不果我們很快可以拿回40%到50%，因為他們(晶片)都要從台灣來。」

川普強調這麼做不但可以促進半導體產業回流、支持美國就業並強化美國製造，還可以讓美國納稅人受惠。他更透露，相關作法已經知會過中國大陸國家主席習近平，並得到「正面」回應。

這次獲得鬆綁的H200晶片，是輝達兩年前所發表的產品。

當時為了符合美方出口限制，曾同步發表只有1/6效能的降規版H20晶片。但在今年4月，美中貿易戰快速升溫下，美方一度連降規的H20晶片，都禁止銷往中國。雖然之後(7月)美方鬆綁H20，吸引騰訊、字節跳動等企業火速下單；但中國網信辦隨即(8月)卻要求企業停止採購H20，改買中國自家產的晶片。

美國總統 川普(12.03)：「我和黃仁勳談過，他是個聰明的傢伙。他非常清楚(關於晶片銷中規定)，做得非常出色，輝達，真的很棒。」

至於輝達當前最新的Blackwell系列晶片，以及計畫明年推出的Rubin系列晶片，仍屬嚴禁。

香港高富金融集團投資總監 梁偉民：「所有輝達最高階的晶片，基本上不可以出口到中國，所以你現時基本上都出口不到。(145239-145245)其次，市場也都會問，你可以出口，中國政府是否願意購買，這又是另外一個問題。」

中國是否願意購買這回鬆綁的輝達H200晶片，還在未定之天。至於在川普口中，北京當局對於美國大豆的採購，將會是他積極要求兌現的承諾。

美國總統 川普：「中國承諾購買超過400億美元的大豆，這是一項承諾，我問過習近平主席是否可以增加購買量，我認為他會這麼做。」

川普周一在白宮舉行的圓桌會議上，宣布總額120億美元的「農業橋樑援助計畫」（Farm Bridge Assistance Program, FBA），將向國內專營玉米、棉花、高粱、黃豆、稻米、牛隻、小麥和馬鈴薯等產業的農民，提供總額110億美元的一次性資助，另外10億美元則用來資助計畫未涵蓋的其他農產品。至於這些補助款怎麼來呢？

美國總統 川普：「如果沒有關稅，這筆錢就不可能到位。我們徵收了數千億美元的關稅，並從中拿出一部分給農民。沒有這筆錢，我們就無法幫助你們。」

但美國農民坦言，這樣的一次性補助像是「貼OK繃」，只能暫時止血，無法解決美國大豆最主要的中國市場不穩定問題，農民期盼的是更多更穩定的市場，而不是更多補助。

而對於市場與銷售的不樂觀，也影響著美國整體消費者信心。美國上個月(11月)的消費者信心指數一度跌到50.3的3年新低，最終統計雖然拉回到51，仍接近有紀錄以來最低水準。所幸12月消費者信心指數回升到53.3，但仍比去年同期下滑約28%。密西根大學調查顯示，消費者對未來所得的預期較低，對勞動市場的展望偏弱，民眾對於通膨壓力有明顯感受。

TVB主播：「中國上月出口重拾升勢，好過市場預期。」

至於還困在國內信心不足、景氣疲軟情況下的中國，11月的外貿表現則出乎意料得好。

以美元計，11月出口增幅轉跌為升，從上個月衰退1.1%，攀升到這個月的增長5.9%，比市場預期的4%更好。至於進口增幅，則從上個月的1%增加到1.9%。其中在關稅影響下，中國11月對美國的出口銳減29%，但對歐盟的出口卻是年增14.8%。

另一方面，中國1到11月累積的貿易順差突破1兆美元，達1.08兆，超過去年全年順差。其中對歐盟的順差更是大幅擴大，中國目前對歐盟的出口，比從歐盟進口的金額還要多出一倍以上。

嚴重的貿易不平衡問題，不但法國總統馬克洪週日接受《回聲報》訪問時公開警告，北京當局如果沒有進一步減少與歐盟之間的貿易逆差，未來數個月內歐盟就可能會向中方徵收關稅。連目前在北京訪問的德國外長，也公開對貿易不平衡問題發聲。

德國外長 瓦德富：「我們希望消除貿易壁壘，但這需要中國也採取行動。我們絕不能讓歐洲產能過剩的影響變得過於嚴重。」

儘管北京當局向德方表明，不會在稀土議題上「鎖喉」，但歐盟與中國之間的緊密貿易連結，讓彼此更加牽一髮動全身。

