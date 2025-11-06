川勝選一周年 遭民主黨逆襲！高物價選舉三敗

圖／達志影像路透

一年前，讓美國總統川普勝選的關鍵族群，包括年輕人、非裔和西班牙裔選民，現在可能再度轉向，重回民主黨的懷抱。週二，民主黨在三場主要州市長選舉大獲全勝，而勝選的單一核心議題，就是川普沒能解決不斷上漲的生活成本。不過川普表示根據民調，共和黨敗選最大因素，是因為他自己沒有在選票上，加上政府持續停擺，難獲選民支持。川普也再批新當選的紐約市長曼達尼，指他是共產主義者。

美國總統川普慶祝勝選一周年，特地飛往佛州邁阿密，在美國商業論壇發表演說，要大舉宣傳他的經濟政績，卻沒想到前一天的地方選舉遭民主黨逆襲，橫掃三場主要選舉。

廣告 廣告

美國總統 川普：「2024年11月5日，美國人民重新奪回我們的政府，我們恢復了主權；我們昨晚在紐約失去了點主權，但我們會解決的，不用擔心。」

據了解，白宮內部沒料到這次共和黨會輸這麼多，在維吉尼亞和紐澤西州長選舉，都輸超過13個百分點以上。關鍵就是前總統柯林頓的名言，「笨蛋！問題在經濟」。

美國總統 川普：「今天美國擁有世界上最強的經濟、最強的邊境、最強的軍隊、最強的友誼和最強大的精神，我們現在有最棒的經濟，很多人看不到這一點。」

川普高喊現在美國經濟強大。的確，美股道瓊工業指數站上4萬7千點，AI人工智慧榮景一片向好，但市井小民每天面對的生活成本，從房租、三餐，到交通費、電費，無一不漲。民主黨候選人皆主打「可負擔的生活」，要讓民眾負擔得起生活開銷，切中選民感受，而這也是一年前助力川普勝選的關鍵。華爾街日報社論標題「民主黨開始重整旗鼓」，直指「可負擔生活」和川普不得民心，對共和黨來說是個警訊。

美國總統 川普：「我想如果你看了民調數據，政府關門是個很大的因素，對共和黨不利，那是個大因素，他們還說我不在選票上是最大的因素，這我不知道，但他們這麼說我很榮幸。」

或許成也川普，敗也川普。民主黨候選人在偏民主黨的「藍州」勝選，可能不令人意外，但兩場州長選舉領先幅度，都遠超去年民主黨總統候選人賀錦麗的表現。民主黨候選人都試圖把對手和川普畫上等號，以激起選民對川普執政混亂的不滿情緒。

維吉尼亞州共和黨籍選民：「袖手旁觀、無所作為，真的讓我很沮喪，因為這關乎所有受影響的人，我想雙方都有點責任，但總的來說，我真的要怪共和黨，因為他們有掌控權。」

對共和黨來說，選舉結果還有另一個警訊，就是當川普本人不在選票上，可能難以動員他的支持者聯盟。不過共和黨籍的眾議院議長強生，則淡化這次敗選的意涵。

美國眾議院議長 強生：「沒有什麼意外，昨晚的結果就是『藍州』和『藍城市』投『藍』(民主黨)，我們都預料到了，大家不應該對昨晚的選舉結果過度解讀。」

眾院議長說不要過度解讀，不過有一個人，被他和川普雙雙點名。

美國總統 川普：「看看昨天紐約的選舉結果，民主黨竟然讓一個共產主義者，當上全國最大城市的市長。我們面臨的選擇是共產主義還是常識，你們說這合理嗎？常識，常識或共產主義。」

34歲的新科紐約市長曼達尼，自稱民主社會主義者，但被川普和共和黨貼上共產黨的標籤。勝選隔天，曼達尼表示願意與川普對話，但嗆川的辛辣度不減。

紐約市長當選人 曼達尼：「我認為給總統的教訓是，光是診斷美國勞工階級的生活危機是不夠的，你必須實際解決這場危機。這位總統競選時承諾降低食品雜貨價格，但現在如我們共同主席說的，甚至砍了近兩百萬紐約客的食物券福利。」

儘管曼達尼贏得50.4%的選票，約103萬紐約客投給他，但對手前紐約州州長古莫也拿下85萬多票。

獨立紐約市長候選人 古莫：「你看到的是民主黨內醞釀已久的內戰，由社會主義者掌控的極端激進左派，正在挑戰他們所謂的溫和派民主黨人。」

週二投完票的古莫直言，民主黨內正面臨內戰。去年敗選後一蹶不振的民主黨，這次選舉結果重燃希望，但接下來要走曼達尼的左派革新路線，還是傳統主流的務實溫和路線，將牽動明年期中選舉。

更多 TVBS 報導

反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區

美史上最長政府關門 航空亂 UPS貨機墜毀

川選前夜挺古莫！威脅砍資金 阻曼達尼當選紐約市長

美政府關門滿1個月 SNAP停擺 5日前有望恢復

