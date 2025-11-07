川口中「邪惡女」 裴洛西85歲宣布退休 曾撕川講稿

圖／達志影像路透

三年前訪問台灣的美國前眾議院議長裴洛西，6日宣布明年期中選舉將不再尋求連任，宣告結束她近40年的從政生涯。她在美國政治史上創下許多第一，包括第一位女性眾院議長、第一位女性眾議院政黨領袖。她自認任內最大成就，就是助前總統歐巴馬通過健保法案；不過她與共和黨的總統川普，從他第一任就關係緊張，裴洛西主導眾議院兩度通過川普的彈劾案。聽到裴洛西宣布即將退休，川普表示很高興「邪惡的女人」要離開華府政壇了。

85歲，美國眾議院史上首位，目前也是唯一一位的女性議長裴洛西，在加州壓倒性通過重劃國會選區提案兩天後，透過影片宣布明年將不競選連任，宣告民主黨這位標誌性人物，將結束她長達近40年的從政生涯。

廣告 廣告

時任美國眾議院共和黨領袖 貝納：「我們史上第一位女性議長，來自加州的女士，裴洛西。」

自稱是拿著議事槌的麻煩製造者的裴洛西，是美國史上最具影響力的國會領袖之一，讓美國總統川普對她是恨得牙癢癢。

美國總統 川普：「我認為她是個邪惡的女人，我很高興她要退休了，我認為她退休是對國家很棒的服務，我認為她對國家來說是巨大的負擔，我認為她是個邪惡的女人，工作表現又差，對國家造成很多損失、損害國家聲譽，我認為她很糟糕。」

身為國家元首，面對即將退休的裴洛西，川普依舊沒有好話，因為在川普第一任，裴洛西站在第一線，帶領民主黨拿下眾院多數，與川普抗衡。兩人敵意之深，讓川普2020年在眾院發表國情咨文前，拒絕與裴洛西握手；裴洛西則是在川普演說結束後，戲劇性地撕掉川普的講稿，她說因為每一頁都充斥「謊言」。

美國總統 川普：「瘋狂南西(裴洛西)，她瘋了。」

美國眾議院榮譽議長 裴洛西：「他是個卑鄙無恥的傢伙，是地球表面上最糟糕的，因為他是美國總統，卻不尊重美國憲法。」

廣告 廣告

裴洛西在2019年底和2021年初，兩次在眾議院通過彈劾川普案，但兩次都被參議院共和黨人宣告無罪。

時任美國眾議院議長 裴洛西：「總統必須負起責任。」

儘管出身政治世家，裴洛西在1987年、她47歲，五個孩子中最小的上了高中，才進軍國會。

美國民主黨眾議員 裴洛西：「從廚房到國會。」

當時美國眾議院435位議員，只有23位女性。裴洛西在她的選區舊金山，成功連任聯邦眾議員20次；2007年更打玻璃天花板，接下眾院議長大位，前後擔任過四屆議長。

時任美國總統 小布希 (2007.1.23)：「非常感謝，今晚，對我來說是莫大的殊榮和榮幸，成為第一位以『議長女士』，做為國情咨文開場白的總統。」

除了首位女性眾院議長，裴洛西也寫下許多第一，她是眾院民主黨第一位女性黨鞭、第一位女性少數黨領袖。任內幫助前總統歐巴馬，通過俗稱「歐記健保」的平價醫療法案，被她視為最大成就。

美國前總統 歐巴馬：「她應對難題的技巧、她的強悍和願景相當卓越，我認為裴洛西將名留青史，成為這個國家最有力的國會領袖之一。」

在川普第一任時，為了築邊境高牆經費，在白宮爭執不下；她也擴大同性婚姻認可法案；長期關注中國大陸人權，1991年因在北京天安門廣場，為六四死難者拉布條悼念，最後遭驅逐出境。近年則對氣候變遷議題，多有著力。

時任美國眾議院議長 裴洛西：「整個國家必須努力結束無所作為，否認威脅地球和未來的科學。」

三年前，裴洛西快閃訪問台灣，被外界稱為畢業之旅，在國內外掀起巨大波瀾。隨著美國政治日益分裂，八旬的裴洛西恐早已萌生退意，2022年，一名右翼陰謀論者闖入她的家中，重擊她丈夫頭部，之後她就宣布退下民主黨領袖位子。而民主黨內年輕一代，也不滿老一輩戀棧權位，去年裴洛西在檯面下推動81歲的前總統拜登退選，她自己也決定要交棒。

美國眾議院榮譽議長 裴洛西：「把每個人都當作朋友，但要知道誰才是你的朋友。」

從政生涯募款超過10億美元的裴洛西，眾議員任期到明年底，她無疑是民主黨內難以取代的人物。

更多 TVBS 報導

川普關稅 大法官質疑侵犯國會職權 推翻機率增加

川勝選一周年 遭民主黨逆襲！高物價選舉三敗

美前副總統錢尼逝世 策伊拉克戰爭.削制衡 評價兩極

反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區

